Apple zou een tv-serie over de opkomst van blognetwerk Gawker Media hebben verboden. Daarbij zou CEO Tim Cook persoonlijk hebben ingegrepen. Gawker's blog Gizmodo speelde ooit een cruciale rol in het uitlekken van de iPhone 4.

Apple en Gawker zijn geen vrienden

Gawker Media heeft meermaals voor ongemakkelijke situaties voor Apple gezorgd. Zo kreeg de techsite Gizmodo voor $5.000 een prototype van de iPhone 4 in handen, waardoor het compleet vernieuwde ontwerp met stalen randen vroegtijdig uitlekte. Toenmalig CEO Steve Jobs zou persoonlijk hebben gesmeekt om het prototype terug te krijgen. Het leidde er ook toe dat de politie een huiszoeking bij een van de redacteuren uitvoerde.



Verder onthulden de Gawker-blogs dat Tim Cook homo was, zes jaar voordat hij dit zelf bekendmaakte in een artikel in 2014. Uiteindelijk ging het blognetwerk in 2016 failliet door een claim van $140 miljoen door de onthulling van een sextape van Hulk Hogan.

TV-serie ‘Scrapers’

Apple zou begin 2020 aan de slag zijn gegaan met voormalig Gawker-medewerkers om een dramedy-serie over het blognetwerk te maken. Daarna bleef het stil, totdat The New York Times nu meldt dat het project helemaal is geschrapt. Tim Cook zou lucht hebben gekregen van de plannen en zou verbaasd hebben gereageerd. Hij kon weinig enthousiasme opbrengen voor een portret over Gawker Media.

De show zou ‘Scraper’ gaat heten en was bij Apple gepitcht door Gawker-veteranen Cord Jefferson en Max Read. Later werden voormalig Gawker-redacteuren Emma Carmichael en Leah Beckmann erbij betrokken om het script te schrijven. Er zouden al meerdere afleveringen van de serie klaar liggen op de plank. Het kan zijn dat de dramaserie er alsnog komt, als een ander streaming platform er brood in zit. Layne Eskridge, de medewerker die de show binnenhaalde bij Apple zou het bedrijf inmiddels hebben verlaten.

Apple TV+ staat erom bekend dat er strikte regels zijn over wat wel en niet vertoond mag worden. Topman Eddy Cue zou partners hebben verteld dat twee onderwerpen in ieder geval taboe zijn: naakt en China. In 2018 zou Cook een documentaire over Dr. Dre hebben geschrapt omdat er te veel geweld en bloot in zou zitten en in de serie ‘Servant’ zouden de crucifixes van de muur zijn gehaald.

Wat China betreft mag het land niet in een negatief daglicht worden geplaatst. een scene waarin een telefoon werd vernield mocht ook niet worden uitgezonden. Apple wil dat de tv-dienst voor het hele gezin is en positieve waarden uitstraalt.