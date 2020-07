Je kunt een externe camera, zoals een DSLR of mirrorless-camera, gebruiken als webcam voor je Mac. Dat geeft een betere videokwaliteit tijdens bijvoorbeeld een vergadering. In deze gids lees je wat per cameramerk je opties zijn.

DSLR of andere camera gebruiken als Mac webcam

Zit je vaak in vergaderingen met videobeeld, dan wil je misschien de upgrade maken naar een échte camera. De ingebouwde webcam in de Mac is helaas nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Heb je een camera liggen, dan is het best de moeite waard om te kijken of je deze als webcam kunt gebruiken. Voor drie bekende merken leggen we je opties uit, gevolgd door wat algemene oplossingen.

Canon camera als webcam voor Mac gebruiken

Heb je een geschikte camera van Canon, dan kun je gebruikmaken van Canon EOS Webcam Utility. Dit is officieel software die alleen in de Verenigde Staten wordt ondersteund, maar het werkt ook gewoon in Nederland. In de handleiding van Canon kun je zien of jouw camera geschikt is voor de software.

Je hebt ook een USB-kabel nodig, maar niet alle camera’s hebben dat in de doos. Kijk online goed welke kabel bij jouw camera past. Het is via deze software niet mogelijk om de HDMI-poort op sommige EOS-camera’s te gebruiken. Let op dat de Amerikaanse modelnamen soms verschillen met die in Nederland, maar de camera’s zijn hetzelfde. De EOS Rebel T7i heet in Nederland bijvoorbeeld EOS 800D.

Je kunt Canon EOS Webcam Utility gratis bij Canon U.S.A. downloaden. Klik op de juiste modelnaam om het programma te vinden.

Bekijk ook Zo gebruik je je Canon-camera als webcam op de Mac Canon heeft nieuwe software uitgebracht, waarmee je je Canon EOS-camera kunt gebruiken als webcam voor de Mac of PC. De kwaliteit is beter dan van de ingebouwde webcam.

Fujifilm camera als webcam voor Mac gebruiken

Sinds juli 2020 kunnen ook een Fujifilm camera gebruiken als webcam voor je Mac. Hiervoor moet je net als bij Canon een stukje software installeren voordat het werkt. De verbinding loopt via een USB-kabel. Verder heb je niets nodig, maar misschien kan een statief wel handig zijn. De volgende modellen van Fujifilm zijn compatibel met de software:

GFX 100

GFX 50S

GFX 50R

X-H1

X-Pro3

X-Pro2

X-T4

X-T3

X-T2

Je kunt X Webcam downloaden op de website van Fujifilm. Let op dat je van sommige camera’s de modus tijdens een verbinding met je computer niet meer kunt aanpassen. Zet daarom vooraf de camera in de juiste modus.

Bekijk ook Fujifilm camera's nu als webcam voor de Mac te gebruiken Je kunt nu je Fujifilm camera gebruiken als webcam op de Mac. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld videovergaderingen, maar ook om jezelf op te nemen. Je hebt er wel een speciaal stukje software voor nodig.

Nikon camera als webcam voor Mac gebruiken

Gebruik jij een Nikon? Dan kun je in sommige gevallen ook gebruikmaken van speciale software. Of dat kan is afhankelijk van jouw cameramodel. Helaas heeft Nikon geen officiële software die dit mogelijk maakt. Wel raadt de camerafabrikant het gebruik van verschillende software van derden aan. Eén daarvan is Ecamm Live. Hierover lees je meer in de Algemeen-sectie van dit artikel.

Sony camera als webcam voor Mac gebruiken

Sommige Sony camera’s zijn geschikt om met een HDMI-kabel beelden naar je Mac te sturen. Heeft jouw Sony camera een HDMI-poort, dan kun je deze gebruiken om de beelden te livestreamen. Je hebt mogelijk een HDMI-encoder nodig om de HDMI-beelden om te zetten naar USB, maar dat verschilt per programma.

Sommige Sony camcorders hebben een USB-poort, maar om zeker te zijn dat jouw camcorder livestreaming ondersteunt verwijzen we je door naar de supportpagina van Sony. Net als Nikon heeft ook Sony geen eigen software om dit mogelijk te maken. We verwijzen je voor Sony camera’s en camcorders door naar de Algemeen-sectie van deze gids.

GoPro camera als webcam voor Mac gebruiken

GoPro heeft software waarmee je de Hero8 Black actiecamera als webcam voor je Mac kunt gebruiken. Het gaat voorlopig om een betaversie van de Webcam-app; een Windows-versie volgt nog. De software werkt helaas alleen met de GoPro Hero8 Black. Je hebt hiermee een 1080p groothoekcamera voor de Mac.

Het aansluiten van de Hero8 Black op de Mac doe je met een USB-C-kabel.

Het werkt met onder andere Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord en Bluejeans. Ook zou het moeten werken met Webex, Skype, Facebook Rooms, Messenger en Slack, maar daarvoor heb je de Chrome-browser nodig. Ook kun je de Hero8 Black gebruiken voor live streamen naar YouTube en voor het opnemen van een filmpje via QuickTime.

Algemeen: camera livestream naar Mac software

Heeft jouw merk geen eigen software om live beelden naar je Mac te sturen? Dan zijn er nog wat algemene opties van derden. We lichten twee goede opties uit: OBS Studio en Ecamm Live. Het eerste programma is gratis, maar beperkter in opties. Met Ecamm Live heb je een wereld aan mogelijkheden tegen betaling.

OBS Studio

Op zoek naar een gratis programma met prima functionaliteiten? Dan is OBS Studio iets voor jou. Als jouw camera het livestreamen van beelden ondersteunt kun je deze software gebruiken. OBS studio is een open-source programma voor Linux, Windows en Mac. Je kunt er in theorie meerdere camera’s aan verbinden, maar dat hoeft natuurlijk niet. In jouw vergaderprogramma (of wat je ook wil gebruiken om te videobellen) moet je OBS Studio als camera instellen.

OBS Studio is gratis te downloaden vanaf de website van de ontwikkelaar.

Ecamm Live

Wil je graag all out gaan met je camerasoftware en de beste opties gebruiken? Dan kun je Ecamm Live gebruiken. Zo kun je ook je beeld opnemen, je beeldscherm delen (met picture-in-picture) en plaatjes over het beeld plakken. Als je echt wil uitpakken kun je voor 4K-beelden gaan, maar dan moet de vergaderdienst die je gebruikt dit wel ondersteunen. Opnemen gaat in ieder geval wel in 4K.

De onderstaande Nikon en Sony camera’s worden ondersteund via USB. Zoek je compatibiliteit voor een ander merk, bekijk dan de handleiding van Ecamm Live.

Nikon

Nikon D7000

Nikon D7200

Nikon D5100

Nikon D5200

Nikon D300s

Nikon Z6

Nikon Z7

Nikon Z50

Nikon D5

Nikon D810

Nikon D3200

Nikon D850

Nikon D500

Sony

Sony A7RM2

Sony A7III

Sony A6300

Sony A6500

Sony A6400

Sony A7R3 (USB-C)

Sony RX10iv

Sony A6600

Sony ZV-1

Ecamm Live kost $12 per maand met een jaarabonnement en wordt eenmalig afgeschreven als $144.

Gebruik je je Mac thuis voor je werk? Bekijk dan onze gids met tips voor thuiswerken met een iPhone, iPad of Mac.