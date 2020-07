Apple blijft Thunderbolt ondersteunen in Apple Silicon Macs

Apple heeft duidelijkheid gegeven over de ondersteuning van Thunderbolt op toekomstige iMacs en MacBooks. Volgens Apple blijven de producten werken met het protocol, ook al is er voor Thunderbolt 4 op papier een Intel-processor vereist.

Thunderbolt 4 werd woensdag aangekondigd en daarbij ontstond de indruk dat het alleen werkt in combinatie met Intel-processoren. Inmiddels lijkt die eis wat minder streng geworden, door tegenstrijdige uitspraken vanuit Intel (zie verderop).

Of Apple ook de overstap naar Thunderbolt 4 maakt was daarom onzeker. Apple wil de huidige Intel-processoren in de Macs vervangen door eigen processoren, die ARM-gebaseerd zijn. Die gebruiken een andere instructieset en zijn daarom niet meer compatibel met het x86-gebaseerde Intel. Maar Apple heeft nu in een verklaring aangegeven dat Macs met Apple Silicon gewoon zullen blijven werken met Thunderbolt. Uit de verklaring blijkt echter niet zo heel duidelijk of ook Thunderbolt 4 wordt ondersteund.



Apple’s reactie:

Meer dan tien jaar geleden heeft Apple in samenwerking met Intel Thunderbolt ontworpen en ontwikkeld, en vandaag genieten klanten van de snelheid en flexibiliteit die het aan elke Mac geeft. We blijven gecommitteerd aan de toekomst van Thunderbolt en zullen het blijven ondersteunen in Macs met Apple Silicon.

Apple’s belofte om Thunderbolt te blijven ondersteunen volgt een paar uur na de aankondiging van Intel. De maximum snelheid blijft daarbij 40 Gb/s, maar er gelden meer eisen waardoor het uiteindelijk een robuustere verbinding zou kunnen zijn. Dat de snelheid van PCIe nu naar 32 Gb/s gaat, kan ervoor zorgen dat alles toch iets vlotter werkt.

Ook verbetert de capaciteit op een paar punten. Je kunt straks twee 4K-schermen of één 8K-scherm aansluiten, tweemaal zoveel als bij Thunderbolt 3. Ook kunnen fabrikanten vier Thunderbolt 4-poorten in een dock stoppen.

Thunderbolt 4 gebruikt dezelfde USB-C-connector van Thunderbolt 3, maar is gebaseerd op de USB4-specificatie. Met beide kun je externe schermen aansluiten en van stroom voorzien, je MacBook opladen en dergelijke. Wel gelden er bij Thunderbolt 4 strengere hardware-eisen.

Nieuw is bijvoorbeeld de toevoeging van Intel VT-d gebaseerde Direct Memory Access (DMA) bescherming, waardoor de betrouwbaarheid moet verbeteren. Dit leidde tot de conclusie dat Thunderbolt 4 beperkt zou blijven tot Intel-processors. De Nederlandse website Hardware Info kreeg van Intel bevestigd dat Intel VT-d vereist is om certificering te krijgen. Dit is nodig om de naam en het logo van Thunderbolt 4 te mogen gebruiken.

Maar tegenover Anandtech meldde een woordvoerder dat het allemaal niet zo strak geregeld is. Ook andere vormen van DMA-bescherming zouden voldoende zijn om de Thunderbolt-certificering te kunnen ontvangen. Welke dat zijn, blijft onduidelijk. Mogelijk hebben Apple en Intel binnenskamers iets afgesproken, waardoor er voor Apple andere of minder strenge eisen gelden.

Apple’s Developer Transition Kit heeft geen Thunderbolt-poorten

Apple biedt op de huidige MacBooks Thunderbolt 3-ondersteuning aan, maar die zijn nog gebaseerd op Intel-technologie. Op andere producten met een USB-C-poort, zoals de iPad Pro, is geen ondersteuning voor Thunderbolt 3. Ook op Apple’s Developer Transition Kit vind je alleen standaard USB-C-poorten, geen Thunderbolt 3 connector. Mogelijk moeten op dit punt nog aanpassingen worden gedaan, voordat consumentenproducten uit komen.

Apple gaat voor het einde van 2020 de eerste ARM-gebaseerde Macs uitbrengen en denkt in twee jaar volledig de overstap te hebben gemaakt het met assortiment. Voor gebruikers zal de overgangsperiode wel iets langer duren. Er vanuit gaande dat de meeste mensen hun iMac of MacBook zo’n vijf jaar blijven gebruiken zullen er ook in 2025 nog steeds Intel-gebaseerde Macs in omloop zijn.

Dit is het statement van Intel, waarin VT-d gebaseerde DMA-bescherming wordt vereist:

Thunderbolt is open to non-Intel-based systems and other silicon makers can build Thunderbolt compatible silicon. However, devices must pass Thunderbolt certification in order to use the brand and logo. Intel’s Thunderbolt 4 certification requires VT-d based DMA protection. Leading operating systems such as Windows, MacOS, and Linux have already implemented DMA protection using Intel VT-d technology.