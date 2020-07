Ben je veel bezig met videobellen vanuit huis vanwege de coronacrisis, of deed je dit toch al vaker? In ieder geval kun je de beeldkwaliteit waarin jij te zien bent nu ophogen – als je een Fujifilm camera hebt. Het bedrijf heeft software vrijgegeven waarmee je dit kunt doen. Het heet X Webcam.

Fujifilm camera als Mac webcam gebruiken

In mei bracht Fujifilm de software al voor Windows op de markt en beloofde eind juni dat er ook een versie voor macOS aan zou komen. Die dag heeft niet lang op zich laten wachten, want het is nu ook voor Mac gebruikers gratis te downloaden. De verbinding loopt na installatie over een USB-kabel. Verder heb je geen andere kabels nodig om het te laten werken.

Niet alle modellen van Fujifilm zijn geschikt. Het gaat voornamelijk om camera’s met een kleinere APS-C-sensor, maar ook enkele camera’s met middelgrote-sensoren worden ondersteund. Het is belangrijk dat je de nieuwste firmware hebt geïnstalleerd, want voor sommige modellen is een update vereist. Deze modellen ondersteunen Fujifilm X Webcam software:

GFX 100

GFX 50S

GFX 50R

X-H1

X-Pro3

X-Pro2

X-T4

X-T3

X-T2

Je hebt overigens ook macOS 10.12 nodig, beter bekend als macOS Sierra. Om het programma te installeren download je de X Webcam software voor Mac van de Fujifilm website. Het is een installatiebestand en je moet tijdens de installatie je Mac één keer opnieuw opstarten. Daarna kun je een ondersteunde camera met een USB-kabel aansluiten op je Mac. Let op dat je hier misschien een USB-A naar USB-C adapter voor nodig hebt.

Heb je een camera van Canon, dan kun je deze ook gebruiken met je Mac. Canon bracht al eerder soortgelijke software uit om je Canon camera als Mac webcam te gebruiken. Op dit moment hebben Sony en Nikon nog geen eigen software en moet je dus uitwijken naar opties van derden.