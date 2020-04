iCulture Vandaag: dit was donderdag 9 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 9 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We moeten dan wel allemaal thuisblijven, maar de iCulture Podcast gaat gewoon door! We hebben deze keer de aflevering op afstand opgenomen, maar daar merk je (als het goed is) helemaal niets van. Ook vertellen we je alles over de iPhones van 2020, zodat je een indruk krijgt wat er nog aan zit te komen. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Ontdek welke hooikoorts-apps voor de iPhone je het beste kunt gebruiken.

Er zijn meer details over de Eufy Indoor Camera bekend, nu het accessoire officieel is aangekondigd.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Je kunt nu je virtuele bos verplaatsen als je bunq SuperGreen hebt.

Flighty - Live Flight Tracker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Bekijk nu welke reisbeperkingen er per land gelden.

, iOS 13.0+) - Bekijk nu welke reisbeperkingen er per land gelden. TomTom GO Navigation (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Nu met actuele snelheid en interessante plaatsen in CarPlay.

, iOS 12.0+) - Nu met actuele snelheid en interessante plaatsen in CarPlay. Broadcasts (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Doorzoekbare catalogus van radiostations.