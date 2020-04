Aanvullende update macOS Catalina 10.15.4 nu te downloaden

macOS Catalina 10.15.4 verscheen een paar dagen geleden en bevatte als vernieuwing de mogelijkheid om universele aankopen te doen. Ontwikkelaars kunnen hun Mac-apps nu bundelen met de iOS- en iPadOS-versie, zodat je als gebruiker niet dubbel hoeft te betalen. Maar de update introduceerde ook een paar nieuwe fouten en die lost Apple nu op in deze aanvullende update, die geen eigen versienummer heeft gekregen. De update is aan te raden voor iedere Mac-gebruiker met een geschikt apparaat.



Aanvullende update macOS Catalina 10.15.4 beschikbaar

De aanvullende update lost een aantal problemen op, waarvan de belangrijkste te maken heeft met FaceTime. Je kon niet bellen met mensen die nog een oudere versie van de besturingssystemen gebruiken. Eerder bracht Apple hiervoor al iOS 13.4.1 en watchOS 6.2.1 uit. Het bellen lukte niet met mensen die nog iOS 9.3.6 en OS X El Capitan 10.11.6 (of eerdere versies) gebruiken.

Daarnaast zijn nog drie andere problemen opgelost:

Een probleem waarbij de USB-C-poort van de Mac niet meer reageerde.

Een probleem waardoor Office 365 gebruikers continu om een wachtwoord werd gevraagd.

Een probleem waarbij sommige 13-inch MacBook Air 2020-modellen bleven hangen in de Setup Assistent, als ze een extern 4K of 5K-scherm probeerden aan te sluiten.

Eén ding lijkt daarbij niet opgelost: een paar dagen geleden schreven we over een probleem met macOS Catalina 10.15.4 en bestandstransfer. De software blijkt te crashen als je grote bestanden probeert te versturen. Mogelijk heeft Apple het stilletjes wel opgelost, maar wordt het bewust niet genoemd in de releasenotes.

Aanvullende update macOS Catalina 10.15.4 downloaden

Je downloadt deze aanvullende update van macOS Catalina 10.15.4 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Sinds macOS Catalina kunnen ontwikkelaars een stuk eenvoudiger hun iPad-app overzetten naar de Mac. Deze Catalyst-apps vind je in de Mac App Store en zijn grotendeels gebaseerd op de iPad-versies. Maar een groot nadeel was nog dat je voor dergelijke apps nog apart moest betalen, ook als je de iPad-versie al gekocht hebt. Vanaf macOS Catalina 10.15.4 hoeft dat niet meer, mits de ontwikkelaar dit ondersteunt.

macOS Catalina 10.15.4 verscheen eind maart en bevatte naast de eerder genoemde universele aankopen ook de mogelijkheid om iCloud Drive-maken te synchroniseren, songteksten in Apple Music af te spelen en verbeteringen voor Schermtijd.