Apple TV+ shows gratis tijdens coronacrisis

Je kunt de volgende shows en films gratis kijken als je een apparaat met de TV-app hebt:

The Elephant Queen (over een 50-jarige olifant)

Servant (duistere thrillerserie rondom een baby)

Dickinson (historische serie over een rebelse dichteres)

For All Mankind (serie over de space race)

Little America (boeiende serie verhalen over ‘nieuwe’ Amerikanen)

Voor kinderen zijn ‘Helpsters’, ‘Ghostwriter’ en ‘Snoopy in Space’ beschikbaar. De shows werden vannacht gratis in de VS en zullen op vrijdag ook in 100 andere landen en regio’s gratis worden.



Veel mensen kunnen al gratis naar Apple TV+ kijken omdat ze recent een Apple-product hebben gekocht. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan is nu je kans om te kijken naar een aantal series die voorheen achter een betaalmuur zaten.

Er ontbreken wel een paar titels die je misschien had willen kijken, omdat je er al veel over gehoord hebt, zoals The Morning Show, See, Mythic Quest, Hala en Oprah Talks. Nieuwere series zoals Amazing Stories, Home Before Dark en The Banker ontbreken eveneens. Maar dan blijft er genoeg over om een paar uurtjes te vullen. Wil je meer over Apple TV+ weten, dan hebben we er een uitgebreide uitleg over.

Meer gratis kijken

Niet genoeg? Je kunt ook tijdelijk 1 maand gratis naar The Smithsonian Channel Plus kijken, met interessante documentaires over geschiedenis en wetenschap. Ook kun je tijdelijk 2 maanden gratis kijken naar Noggin met animatiefilmpjes voor kinderen. Beide kanalen zijn te kijken via de TV-app. Mocht je het helemaal niet meer weten, dan kun je ook voor een tijdje Disney+ afsluiten, vol met klassiekers en nieuwkomers zoals Aladdin en Frozen 2. Maar daarvoor moet je wel betalen.

Dan is er nog wel meer gratis tijdens de coronacrisis. We hebben een lijst met boeken, games, software en meer. Maar je kunt ook virtueel vakantie vieren door rond te kijken in Las Vegas, de Hermitage of het Louvre. Ook kun je diverse dans- en toneelvoorstellingen kijken of rondleidingen krijgen in musea. En zoek je nog iets om de kinderen bezig te houden, dan kan dat ook.