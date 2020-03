Google Nest paasactie: tot 33% korting op je smart home

De Google Nest-actie heeft te maken met Pasen, dat over twee weken alweer losbarst. Dat is meteen een mooie deadline om je smart home-project af te hebben. Met een slimme thermostaat zorg je dat het energieverbruik in huis afneemt, met een Nest hub kun je tijdens het kokoken recepten opvragen en met een rookmelder voorkom je dat er brand uitbreekt. Wees je wel bewust van wat je koopt, want Google houdt van data verzamelen en profielen maken. Hier vind je alle producten.

Dit is er zoal te vinden in de actie:

Je kunt bij deze winkelier ook de Chromecast en de camera’s kopen, maar die zijn niet in de aanbieding. Helaas is de Google WiFi Dual Band Router (van €134,99 voor €129) al uitverkocht, maar die had dan ook niet zoveel korting.

Alle Google Nest-aanbiedingen zie je hier.

Je hebt tot 16 april de tijd om van deze koopjes te profiteren, of zolang de voorraad strekt.