iCulture Vandaag: dit was donderdag 3 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 3 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple gaat twee gigantische windturbines in Denemarken bouwen. Er is ook goed nieuws voor mensen die Philips Hue-lampen hebben, want er is vanaf nu een Gradient Lightstrip. Maar er is minder goed nieuws voor mensen met een LG-televisie… Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Bekijk onze Xtorm Original Travel Cable-review om te weten of deze kabel iets voor jou is.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple Support (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - De Apple Support-app biedt je nu de mogelijkheid om een kaart toe te voegen aan Wallet, om eenvoudig in te checken bij Genius Bar-locaties

tado° (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Tado heeft nu nieuwe apparaten toegevoegd. Ook de UI, stabiliteit en snelheid zijn verbeterd.

Nuki Smart Lock (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.4+) - De Nuki Smart Lock heeft een verbeterde firmware-update voor Opener en registratie voor de Nuki Club

, iOS 11.4+) - De Nuki Smart Lock heeft een verbeterde firmware-update voor Opener en registratie voor de Nuki Club Curve (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Curve heeft aanpassingen onder de motorkap doorgevoerd.

Duet Display (€10,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Duet Display heeft verbeterde iPhone-ondersteuning en nieuwe hardware-acceleratie voor Mac. Je hebt hier wel Mojave 10.14.2 voor nodig.

, iOS 10.0+) - Duet Display heeft verbeterde iPhone-ondersteuning en nieuwe hardware-acceleratie voor Mac. Je hebt hier wel Mojave 10.14.2 voor nodig. bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Verbeterde Saldovoorspelling op al je rekeningen. Zo weet je beter of je het einde van de maand haalt.