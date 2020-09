Xtorm Original Travel Cables

Sinds het najaar van 2019 ben ik overgestapt op donkergroen, zowel voor de iPhone als voor het hoesje (van Mujjo). Mijn accessoires hoeven niet per se ook donkergroen te zijn, maar als een fabrikant het aanbiedt is het mooi meegenomen. Ik was daarom blij met deze donkergroene kabels van Xtorm. En ze zijn ook nog precies goed voor de mobiele Apple-reiziger, want hiermee kun je zowel je iPhone, iPad als een powerbank opladen.



Ik heb twee uitvoeringen getest:

USB-C-naar-Lightning-kabel (€29) om de iPhone onderweg te kunnen snelladen als je ergens een stopcontact ziet. Ik gebruik hiervoor de 18 Watt USB-C-adapter van Apple zelf, want dat gaat lekker snel.

USB-A-naar-USB-C-kabel (€19) om mijn powerbank ‘s nachts op te laden in de hotelkamer. Dat zou je natuurlijk ook met USB-C-naar-USB-C kunnen doen, maar zoveel geschikte adapters heb ik niet en een USB-A-poort is altijd wel te vinden.

Beide kabels zijn verkrijgbaar in donkergroen, (rosé)goud en zwart, via de fabrikant en diverse verkooppunten. Er zijn ook uitvoeringen met USB-C-naar-USB-C Power Delivery en met HDMI-aansluiting. De meeste kabels zijn 1 meter, maar ze zijn er ook van 2 of 3 meter.

Xtorm Original Travel Cables in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de kabels:

Meerdere varianten met USB-A, USB-C, Lightning en HDMI

Lengte 1 meter

Verkrijgbaar in groen, goud en zwart

Materiaal: gevlochten nylon

Prijs: tussen de €19 en €29

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze kabels zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Original Travel-kabels: het materiaal

Xtorm is een Nederlands bedrijf dat vooral bekend staat om de powerbanks. Ze hebben ook allerlei andere accessoires, waaronder kabels. Deze Travel Cables zijn gemaakt van een grovere, extra sterke nylonvezel aan de buitenkant. Daardoor zijn ze nog duurzamer. Ik heb de eerdere Original-kabel (in blauw) al veel langere tijd in gebruik en die vertoont nog steeds geen slijtageplekken.

Daarnaast is ook het design verbeterd: er zit nu een U-vormige inkeping in de aluminium behuizing van de kabel (zie foto). Hierdoor kan de behuizing niet in het zachte TPU van de kabelbevestiging snijden. Tegelijk is de behuizing stevig door het gebruik van aluminium.

Xtorm-kabels in gebruik

We hebben de Xtorm-kabels onderweg en dagelijks thuis getest. Na ongeveer een maand is er nog steeds geen slijtage te zien en de kabels zijn door het stugge karakter ook prettig in gebruik. Maar de kabel is ook flexibel genoeg om op te rollen, zoals je op de zelfgeschoten foto’s ziet.

Het is alleen jammer dat je er geen oprolbandje bij krijgt, zoals bij z’n voorganger. Bij de blauwe kabel zat er een soort klittenbandje om. Ik heb nu maar een normaal ijzerdraadje gebruikt, maar echt stijlvol is het niet. Pluspunt is nog wel dat de kabel door het geweven aluminium vrij stroef is, waardoor hij op zich wel redelijk opgerold blijft. Tijdens het reizen moet je zo’n kabel vaak uitrollen en weer oprollen, dus een tie wrap is geen optie. Dit is wat mij betreft het enige punt waarop deze kabel nog verbeterd kan worden.

Wil je liever de variant in zwart kopen, dan zie je hieronder hoe dat eruit ziet in de variant van 3 meter lengte.

Score 8.2 Xtorm Original Travel Cables vanaf €19 Voordelen + Stevige en toch flexibele kabel

Gaat lang mee, geen slijtage zichtbaar

Past mooi bij je groene iPhone Nadelen – Geen oprolbandje

Conclusie Xtorm Original Travel Cables review

De Xtorm Original Travel Cables kosten ongeveer net zoveel als de officiële kabels van Apple, maar ze zijn veel duurzamer door het gebruik van geweven nylon. Bovendien zien ze er in de kleuren groen en goud opvallend uit en voelen ze heel anders aan dan een standaard kabel. Als ik in mijn tas aan het grabbelen ben, kan ik op de tast de juiste kabel terugvinden. De meeste andere kabels zijn glad.

Momenteel zijn deze kabels alleen verkrijgbaar bij Xtorm zelf en voor de meeste uitvoeringen geldt een vrij lange levertijd. Je moet dus even geduld hebben, maar dan heb je wel wat.