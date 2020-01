Molloten opgelet: het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? komt eraan. Met de Wie is de Mol? app kun je het opnemen tegen je vrienden en proberen de hoogste score te halen. Wie denk jij dat de Mol is?

Vanaf 11 januari is het weer zover: Molloten duiken weer vol in het 20e seizoen van Wie is de Mol? Ook dit jaar kun je het populaire televisieprogramma volgen via je iPhone met de speciale app. De app houdt je op de hoogte van al het nieuws rondom het programma en je neemt het op tegen je vrienden. Zo haal je alles uit Wie is de Mol? via je iPhone en iPad.

Wie is de Mol? app op je iPhone

Traditiegetrouw begint in januari het populaire tv-programma Wie is de Mol? Het programma kent maar één doel: erachter zien te komen wie de boel besodemietert en dus volgens jou de Mol van de groep BN’ers is. Ook dit jaar staan er weer tien BN’ers klaar om alle spellen te gaan spelen en de pot te vullen met een flinke bak geld, al probeert de Mol juist zo onopvallend mogelijk roet in het eten te gooien. Het is alweer het twintigste seizoen van het programma. Dit keer reizen alle deelnemers af naar China, dus het belooft een spannend seizoen te worden. De Molloten, de grote fans van het programma, staan daarbij bekend om het bedenken van complottheorieën en het ontdekken van hints. Ben jij zo’n Molloot (of ga je het programma voor het eerst volgen), dan wordt het extra leuk met de bijbehorende app.

In de app maak je een poule aan met je vrienden en zet je elk aflevering je punten in op de spelers die jij ervan verdenkt het spel te saboteren. Je krijgt om te beginnen honderd punten die je verspreid over alle spelers in kunt zetten. Overleven de BN’ers waar jij je punten op gezet hebt de eliminatieronde, dan worden je punten verdubbeld. Ligt er een BN’er uit, dan zijn jouw punten helaas ook verloren. Je kunt in de app inloggen met je Facebook-account, maar je kunt ook gewoon per mail een account aanmaken. Het is helaas niet mogelijk om met een account van vorig jaar in te loggen. Je moet dus een nieuw account aanmaken.

Een poule delen kan nu ook via een eenvoudige link, dus je hoeft niet per se op poulenaam te zoeken.Heb je geen vrienden die het programma ook kijken, dan kan je ook gewoon individueel zonder poule meespelen om zo hoog mogelijk in de ranglijsten te eindigen.

Met de Molbonus kun je na de allerlaatste aflevering extra punten verdienen. Je krijgt dan namelijk niet alleen de punten die je op de laatste speler ingezet hebt (mits je het goed geraden hebt), maar je krijgt ook nog eens een verdubbeling van al je punten die je gedurende de weken op de Mol hebt ingezet. Dat betekent dus dat je aan het einde zomaar langs al je vrienden kunt gaan in de ranglijsten, mocht je tijdens de spelrondes goed gegokt hebben. Spelers die vanaf het begin dus al goed door hadden wie de Mol is, krijgen zo extra punten. Behalve het spelen van het spel kun je ook meer over het programma lezen en statistieken van andere appspelers bekijken, om te zien wie de populairste Mol is. Er is ook een aparte nieuwssectie, waar je op de hoogte gehouden wordt van al het nieuws rondom Wie is de Mol?.

Voor de fans is er ook nog een nieuw fysiek Molboekje uitgebracht, als aanvulling op de Wie is de Mol?-app en het tv-programma. Dit boekje kost ongeveer €10.

Wie is de Mol? podcasts

Er zijn ook podcasts die helemaal draaien om Wie is de Mol?. Onze eigen Elger maakt dit jaar wederom een podcast over het populaire programma genaamd Trust Nobody, die je onder andere kunt beluisteren via Apple’s Podcast-app via deze link. Daarin wordt wekelijks nagepraat over de aflevering op tv, worden complottheorieën besproken en brainstormen de experts over wie de Mol dit jaar is.

De makers van Wie is de Mol? hebben zelf ook een podcast. In de Wie is de Mol Podcast is elke zondagavond de afvaller te gast en is er exclusief materiaal van achter de schermen.

Je vindt zowel Trust Nobody als de Wie is de Mol Podcast via de vele podcast-apps voor iPhone en iPad. In onze gids vind een overzicht van de beste apps.

Wie is de Mol? op social media

Social media speelt elk jaar ook een grote rol in Wie is de Mol? en dat is dit jaar niet anders. Op Twitter wordt met de hashtag #widm al hevig gespeculeerd en via het officiële account @WieIsDeMol kun je bijvoorbeeld al meer lezen over de kandidaten van dit jaar. Er is ook een Facebook-pagina en Instagram-account.

Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 11 januari 2020 elke zaterdagavond om 20:30 te zien op NPO 1.

