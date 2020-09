Met geocaching kun je overal ter wereld gaan schatzoeken. Vind je gewoon rondwandelen in de stad of in een natuurgebied maar wat saai, dan kun je met geocaching wat extra avontuur eraan toevoegen. Lekker buiten bezig zijn en ondertussen ook nog iets opsteken van je omgeving. Met deze 10 geocaching-apps wordt het zoeken naar schatten nog leuker!

Geocaching met je iPhone

Het is een bijzondere bezigheid – geocaching. Wanneer je als kind al verzot was op schatzoeken, dan is geocaching echt iets voor jou. In het kort: een schat (cache) ligt verstopt op een bepaalde locatie. Op basis van de geografische coördinaten ga je op zoek, met behulp van een gps-ontvanger. In deze applijst vind je de beste geocaching-apps om met deze nieuwe hobby bezig te gaan.

De geocaching-app Looking4Cache Pro is deze week voor de halve prijs te koop. Daarmee wil de ontwikkelaar extra aandacht vragen voor de nieuwe versie 4.3.0 die nu voor je klaarstaat. De app maakt gebruik van de database van Geocaching.com, dus je hebt er wel. een account voor nodig.



Omdat de iPhone een ingebouwde gps-ontvanger heeft, hoef je verder geen apparatuur mee te nemen. De gps-ontvanger van de iPhone wijst de weg en met geocaching-apps zie je wat er te ontdekken valt. De iPhone komt bovendien van pas bij het oplossen van de puzzels die vaak gepaard gaan met het vinden van de juiste locatie. We bespreken in deze aflevering van de iCulture Vakantiespecial vijf apps – en een paar tips – voor nog meer plezier tijdens je schatzoekavontuur.

Geocaching-apps

Grofweg gezegd zijn er drie ‘communities’ waar je terecht kunt voor de eerste stappen op weg naar geocaching. De grootste is geocaching.com waarvan dit de officiële app is. Opencaching is een open source platform voor enthousiaste geocachers en dan is er nog – heel verwarrend – Opencaching.com, dat eigendom is van Garmin, fabrikant van onder meer gps-ontvangers. Garmin bracht ooit de app Opencaching uit, maar heeft die later weer teruggetrokken. In deze lijst vind je verschillende geocaching-apps, waarmee je meteen aan de slag kunt.

Geocaching.com

Geocaching.com kent een Premium-abonnement, waarmee je toegang krijgt tot meer informatie en ook exclusieve caches. Verder kun je de jacht thuis op de computer voorbereiden en dan naar je gps-ontvanger sturen, zodat je de cache zonder internet kunt vinden – handig om roamingkosten te voorkomen in het buitenland. De app zelf is gratis, maar voor de premium-functies betaal je €29,99 per jaar, om toegang te krijgen tot extra functies zoals offline kaarten, beter filteren en meer dan 3 caches zoeken per dag.

Op basis van je huidige locatie zie je direct de caches in de buurt, in een lijst of op de kaart. Je kunt meteen beginnen en voor wie voor het eerst gaat geocachen is dat wel zo prettig. Als je wilt, kun je ook zoeken naar specifieke caches: op soort, moeilijkheid, terrein en grootte. De zoekresultaten kun je als een offline lijst opslaan, inclusief de kaart. Wat ontbreekt in Geocaching zijn de tools die je kunnen helpen bij het vinden van specifieke caches (waarover verderop meer).

Wanneer je een cache gevonden hebt, kun je dat aangeven in de app. Daarvoor moet je wel op zijn minst een gratis Basic-account aanmaken. Dat is zeker aan te raden, want het is leuk om je gevonden caches te kunnen bewaren en eventueel later aan andere cachers te tonen. Ook kun je een commentaar achterlaten, de hedendaagse versie van aantekeningen maken in het logboek.

Cachly

Betaal je liever eenmalig voor een app, dan kan dat ook. Bij Cachly betaal je eenmalig een paar euro en hebt dan toegang tot dezelfde informatie. Je hebt dan ook een account nodig bij geocaching.com om deze app te kunnen gebruiken. Het betekent ook dat je tegen wat beperkignen aanloopt: met een standaard account kun je maar drie geocaches per 24 uur laden in de app en je hebt geen toegang tot de premium caches. Maar er staan ook voordelen tegenover: zo kun je offline kaarten downloaden en heb je een Apple Watch-app tot je beschikking. Daarmee krijg je hints en kun je gevonden caches vastleggen zonder dat je je iPhone nodig hebt.

Ook zitten enkele extra functies in Cachly die vooral ervaren gebruikers zullen aanspreken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen Apple Maps of Open Street Maps voor het kaartmateriaal.

TBSScan

De app TBSScan heeft een heel specifieke functie: je gebruikt deze app om de cijfercode van een trackable te herkennen met de camera. Trackables zijn kleine vignetten die door schatzoekers worden meegenomen naar de volgende cache, zodat ze over de hele wereld kunnen reizen. Als je een trackable vindt kun je aan de hand van de code meer informatie opvragen. Zo weet je meteen welke route te trackable heeft afgelegd voordat hij op de plek is terechtgekomen waar jij ‘m hebt gevonden. Er zijn twee varianten trackables, namelijk Geocoins en Travel Bugs. TBSScan werkt met beide.

Geo Bucket

Geo Bucket is een gratis alternatief voor de app van Geocaching. Je moet de app toestemming geven voor toegang tot je account bij Geocaching. Deze app toont advertenties, die je kunt laten verwijderen via een in-app aankoop. Geo Bucket is vrij basic en niet erg intuïtief. Maak je gebruik van een app van derden, dan kun je als Basic-lid slechts 3 volledige beschrijvingen per 24 uur opvragen.

Voor het uiteindelijke schatzoeken maakt Geo Bucket gebruik van een externe navigatie-app, die je zelf kunt instellen. Beetje jammer is dat je daarmee direct naar de cache wordt genavigeerd, waardoor het idee van schatzoeken een beetje verloren gaat. Al wil dat niet zeggen dat je hem daarmee ook snel hebt gevonden, natuurlijk.

Geocaching Buddy

Geocaching Buddy is nog een handige app die je helpt bij het vinden van je Geocaching-schatten. Gelukkig is deze app na een periode van stilstand nu weer bijgewerkt. In Geocaching Buddy krijg je op overzichtelijke wijze in beeld hoe ver bepaalde schatten van je verwijderd zijn. Daarnaast bevat de app een slimme calculator, waarmee je makkelijker de puzzels oplost. Deze calculator neemt namelijk automatisch de vereiste letters voor je over.

Eén ding om wel rekening mee te houden: als je in Geocaching Buddy nieuwe caches wil toevoegen, ben je beperkt tot slechts drie per dag. Geen probleem voor de startende speler, maar wellicht een bezwaar als je fanatiek aan de slag wil. Als je meer dan drie schatten wil toevoegen heb je een Premium-abonnement nodig. Geocaching Buddy toont echter ook schatten van openCache.

Een app van een heel andere soort is GCTools. Het is geen app om caches zelf te vinden, maar een hulpmiddel bij het ontcijferen van puzzelcaches. Bij geocaching draait uiteraard alles om de geografische coördinaten. Bij puzzelcaches zijn de coördinaten vaak versleuteld in verschillende codes in de omschrijving. De bij de cache vermelde coördinaten zijn dan ‘fake’, al zijn er wel regels voor hoeveel ze mogen afwijken van de echte vindplaats van de cache. GCTools biedt een fikse hoeveelheid hulpjes bij het ontcijferen van de codes. Zo zijn er cachers die gebruik maken van aloude coderingen als ROT13, morse of andere omzettingen.

Maar er zijn ook veel inventievere methoden voor het versleutelen van de coördinaten. Zo kom je zaken tegen als de RGB-codes voor kleuren, het periodieke systeem en zelfs de kleurcoderingen van elektrische weerstanden. GCTools heeft ze allemaal. Voor sommige ontcijferhulpjes moet je een extra in-app aankoop doen. Heb je de coördinaten eenmaal gevonden, dan kun je ze invoeren in het kompas en op zoek gaan. Als extra heeft ook GCTools de mogelijkheid om de flitser van de telefoon als zaklamp te gebruiken. De app ziet er nogal verouderd uit, maar biedt erg veel mogelijkheden.

Andere geocaching-apps

Looking4Cache Pro (€3,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Offline kaarten, loggen, pocket queries meenemen of online werken, deze app heeft het allemaal. Er is een account bij Geocaching.com vereist.

, iOS 9.0+) - Offline kaarten, loggen, pocket queries meenemen of online werken, deze app heeft het allemaal. Er is een account bij Geocaching.com vereist. Looking4Cache Lite (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - De lite-versie van de hierboven genoemde app.

Geocaching Toolkit iGCT Pro (€1,99, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Handige hulpjes voor geocaching, vergelijkbaar met GCTools, maar minder uitgebreid. Ziet er grafisch wel mooi uit.

Looking4Cache Pro (€3,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Ook een app die gebruik maakt van de Live API van Geocaching. Kan gebruik maken van offline kaarten. Er is ook een gratis versie, waarin de kaarten niet lokaal kunnen worden opgeslagen.

, iOS 9.0+) - Ook een app die gebruik maakt van de Live API van Geocaching. Kan gebruik maken van offline kaarten. Er is ook een gratis versie, waarin de kaarten niet lokaal kunnen worden opgeslagen. CCC (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Al urenlang op zoek maar nog geen cache gevonden? Met CCC kun je een medespeler bellen die een cache heeft gevonden.

Wherigo (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.4+) - Ga op zoek naar verborgen caches aan de hand van filmpjes, geluid en documenten.