Via Tele2 kun je de nieuwste iPhone SE voor 448,70 euro aanschaffen, terwijl je bij de meeste aanbieders nog gewoon de adviesprijs van €489 betaalt. Je moet er wel een trucje voor toepassen om de korting te krijgen.

Het gaat hier niet om een officiële kortingsaanbieding van Tele2, maar om een truc waar je slim gebruik van kunt maken om het toestel goedkoper in bezit te krijgen. De truc was eerder al ontdekt voor de iPhone 11 en zorgt ervoor dat je flink minder betaalt dan de adviesprijs. Het namelijk voor een maandelijks opzegbaar abonnement kiest en het maximale bedrag voor je toestel bijbetaalt, kom je uiteindelijk goedkoper uit dan in andere winkels.

iPhone SE voor 448,70 euro

Klinkt ingewikkeld? Valt best mee – zo werkt het:

Ga naar de Tele 2-pagina voor de iPhone SE. Kies de kleinste databundel (1GB) en belbundel (200). Zet de eenmalige betaling op maximaal (€432) + €5,70 thuiskopieheffing. Kies een maandelijks opzegbare contractduur. Plaats je bestelling.

Na een maand zeg je het abonnement op. Je hebt dan in totaal €437,70 + €11 betaald en dat is goedkoper dan de €489 van Apple en de meeste winkeliers.

iPhone 11 voor 688,70 euro

Dezelfde truc kun je ook doen bij de iPhone 11. Die kost normaal €809 bij Apple en bij andere aanbieders ben je rond de €740 betaalt. Maar het kan nog goedkoper, door je Tele2-abonnement al na een maand op te zeggen.

Ga naar de Tele2-pagina voor de iPhone 11. Kies de kleinste databundel en belbundel. Zet de eenmalige betaling op maximaal (€672) + €5,70 thuiskopieheffing. Kies een maandelijks opzegbare contractuur. Plaats je bestelling.

Als je na een maand opzegt heb je €688,70 betaald en dat ligt een stuk lager dan de adviesprijs van €809.

Of Tele2 blij is met deze tijdelijke klanten weten we niet, maar zolang ze het op deze manier aanbieden kun je ervan profiteren!

Hieronder zie je de normale prijzen voor de 64GB iPhone 11:

