Meer nadruk op streaming en reclame

Apple heeft zich de afgelopen jaren sterk op diensten gericht en dat is te zien aan de kwartaalcijfers: elke drie maanden neemt de omzet uit diensten doe. Het is een constante en zekere inkomstenstroom, die minder afhankelijk is van seizoensinvloeden en verkooppieken, zoals bij de iPhone. Topman Eddy Cue is nu begonnen met een herstructurering van zijn afdelingen, waarbij de nadruk ligt op streaming en advertenties. Als gevolg daarvan zijn er wat verschuivingen geweest. Zo gaat Todd Teresi (advertenties) voortaan rechtstreeks aan Cue rapporteren, omdat Apple’s advertentiebusiness ondertussen zo groot is dat het op zichzelf kan staan. Tegelijk krijgt Peter Stern meer armslag om zich te richten op video, nieuws, boeken, iCloud, Fitness+ en Apple One.



Het betekent niet noodzakelijk dat je veel meer reclame te zien krijgt. Apple beperkt advertenties momenteel tot een paar plekken: zo krijg je bij het zoeken naar apps reclame voor soortgelijke apps te zien in de App Store . Ook wordt er veel reclame gemaakt voor de eigen diensten, zoals Apple Arcade en series op TV+

Afgelopen kwartaal leverden diensten $20 miljard aan omzet op, terwijl dat een jaar geleden nog $17 miljard is. Het gaat hier om iCloud, Fitness+, News+, Apple Music, Apple Care+, Apple Arcade, Apple Pay, Apple TV+ en de App Store.

Meer deals voor (Amerikaanse) sportwedstrijden

Wat streaming betreft heeft Apple onlangs een belangrijke stap gezet door een deal met Major League Baseball af te sluiten. Sinds kort kun je in sommige landen naar Friday Night Baseball kijken, oftewel twee honkbalwedstrijden op de vrijdagavond. Volgens geruchten wil Apple ook NFL’s Sunday Ticket en NBA-wedstrijden aanbieden. Sport kijken is een populaire hobby voor Amerikanen en deze deals kunnen nieuwe kijkers voor Apple TV+ trekken. Het trekt weer een heel ander publiek dan de content die op Apple TV+ te zien is. Helaas is de aandacht erg gericht op Amerikaanse sporten en hoeven we voorlopig geen Formule 1 of grote voetbaltoernooien te verwachten.

Daarnaast wil Apple nieuwe diensten aanbieden. Er wordt gesproken over een abonneedienst voor hardware, een ‘Koop nu, betaal later’-optie voor Apple Pay en een soort bezorgdienst voor eten, waarbij je je voedseldata meteen in de Gezondheid-app kunt invoeren.