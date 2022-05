Begin juni gaat het van start: Fluister. Een nieuw platform waar je audioboeken, e-books en podcasts kunt vinden. Het is een initiatief van Nederlandse uitgevers, die je voor een vast bedrag per maand lees- en luistercontent willen aanbieden.

Fluister voor audioboeken en podcasts

Fluister gaat 12,99 euro per maand kosten en is nadrukkelijk gericht op de Nederlandse markt. Er zijn al soortgelijke aanbieders zoals het Zweedse storytel, dat in 25 landen actief is en zowel luisterboeken als e-books aanbiedt. Ook dit werkt op abonneebasis, waarbij je voor een vast bedrag van 12,99 euro per maand onbeperkt kan luisteren. Fluister is iets soortgelijks van plan, maar dan met nadruk op content in de eigen taal, aangevuld met Engelstalige boeken en podcasts.



Volgens Libris-directeur Caroline Damwijk waren de bestaande internationale platforms te generiek qua aanbod. Vandaar dat er nu een Nederlandse tegenhanger van Storytel komt, met als deelnemers de boekhandelsketens Libris en Blz., de boekenuitgevers Singel, WPG en VBK en uitgever DPG Media, de Belgische uitgeversgroep die uitbater is van onder andere de merken Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen. Als investeerder is Veronica Ventures bij het project betrokken, de investeringstak van Vereniging Veronica.

Volgens Josja Zijlstra, directeur van Fluister, hebben de drie aangesloten boekenuitgevers samen meer dan de helft van de Nederlandse luisterboekenmarkt in handen. WPG Uitgevers is het moederbedrijf van De Bezige Bij en Thomas Rap, terwijl Singel eigenaar is van Nijgh & van Ditmar, Querido en De Arbeiderspers. VBKU omvat onder andere de merken Atlas Contact en Ambo Anthos. Er wordt nog gesproken met meer uitgevers.

Schrijvers als influencer

Deelnemende schrijvers, boekverkopers, journalisten en recensenten zullen zich actief inzetten als leesadviseurs van Fluister, bijvoorbeeld met tiplijstjes, nieuw en niet-te-missen boeken en favoriete podcasts. Schrijvers en boekverkopers kunnen hun eigen pagina maken, waar ze hun fans adviseren over actuele thema’s, nieuwe ontdekkingen en interessant leesvoer. Gebruikers kunnen hun favoriete ‘influencer’ volgen. Bekende namen doen hieraan mee, zoals Jessica Durlacher, Arnon Grunberg, Arthur Japin, Ronald Giphart, Raoul de Jong, Deniz Kuypers, Marian Mudder, Nelleke Noordervliet, Sholeh Rezazadeh, Peter Römer, Anita Terpstra, Elke Wiss en Sylvia Witteman. Wellicht is dit een model dat werkt voor boekenlezers, maar Apple was eerder niet succesvol in een poging om luisteraars en artiesten dichterbij elkaar te brengen met Apple Music Connect.

Exclusieve podcasts

Om extra klanten te trekken zal Fluister ook exclusieve podcasts gaan aanbieden, die niet bij andere diensten te beluisteren zijn. Op dit punt concurreert Fluister met de onlangs gestarte dienst Podimo, waar je voor 4,99 euro per maand kunt luisteren naar exclusieve podcasts. Diverse bekende Nederlandse podcasters stapten al over naar dit nieuwe betaalmodel, zoals Moordcast, Zelfspodcast, Podcast over Media en Marc Marie & Aaf.

Fluister start zoals gezegd in juni 2022, dus proberen is nu nog niet mogelijk.