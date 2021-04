Het Spring Loaded-event van april 2021 had voor iedereen wel iets te bieden. Ben je niet in de markt voor een gekleurde iMac, dan kun je altijd nog een paarse iPhone, een nieuw hoesje of een AirTag kopen. Welke aankondiging vond jij de beste?

Nu het event achter de rug is en de opwinding van de avond zelf voorbij is, heb je misschien al wat meer nagedacht over de producten die je wilt kopen. Misschien helemaal niets, maar ook dan zul je favorieten hebben. Heeft Apple je verrast met een reeks gekleurde iMacs? Of werd je blij van de iPad Pro met M1-chip? Misschien ben je blij dat de AirTag eindelijk is aangekondigd, of zat je al jaren te wachten op een vernieuwde Apple TV-afstandsbediening.



Vervelen hoefde je je in ieder geval niet. Apple had maar een uur nodig om vijf nieuwe producten aan te kondigen, plus nog een reeks aan accessoires. Het tempo zat er dan ook goed in en de meeste reacties die we gehoord hebben zijn positief. Maar je hebt vast favorieten. Welke aankondiging sprong er voor jou uit?

Lees je dit artikel via de iCulture-app, dan vind je de poll hier.

Weet je niet meer wat er is aangekondigd? Bekijk dan onze samenvatting van het Spring Loaded-event en maak je keuze.

Voor ons als iCulture-redactie was de aankondiging van de AirTag in ieder geval erg welkom. Daarmee komt een einde aan jaren van geruchten, gelekte foto’s een twijfel of Apple het accessoire ooit nog zou uitbrengen. De afgelopen tijd leek de AirTag een beetje het lot van de AirPower beschoren: het dook steeds op in materiaal van Apple, maar een aankondiging volgde niet. Nu het een officieel product is, kunnen we het accessoire wat meer serieus nemen en je voorzien van tips & tricks zodra hij uitkomt. En met een prijs van €35 is de AirTag ook nog relatief betaalbaar.

Wat de iMac betreft waren we ook blij verrast. Er waren foto’s van pastelkleurige iMacs uitgelekt, maar Apple koos uiteindelijk voor felle kleuren waarmee je echt een statement kunt maken. Nu steeds meer mensen een MacBook kopen en de iMac een beetje vergeten raakte, zal dit de impuls voor veel mensen zijn om er weer eentje op het bureau te zetten. Het design is spectaculair dun en het straalt hetzelfde plezier uit als de G3 iMacs van begin deze eeuw.

Verrast waren we ook over de iPad Pro: die kreeg niet een A14-chip, maar een M1-chip voor nog meer performance. Het is de vraag of dat echt nodig is omdat de lat al vrij hoog lag qua performance, maar tegelijk maakt Apple nu nog duidelijker dat de iPad Pro écht voor de zware toepassingen is bedoeld. Wie nu nog een iPad Pro aanschaft om e-mailtjes te tikken is echt een dief van zijn portemonnee: dan kun je beter de iPad Air nemen.

Tot slot nog de paarse iPhone 12 (mini) en de Apple TV 4K. Hoewel het geen gigantische vernieuwingen zijn, zijn we er toch blij mee. Vooral de nieuwe Siri Remote heeft ons verrast. Het is makkelijker te bedienen, logischer ingedeeld en heeft nu een powerknop voor je tv. Wie nog een prima Apple TV in de huiskamer heeft staan kan ‘m ook los kopen. Kortom: wij zijn over het algemeen enthousiast over het Spring Loaded-event en binnenkort kun je nog meer over onze eerste indrukken horen in de iCulture Podcast.

Maar misschien heb jij wel andere aankondigingen gezien waar je blij van wordt. We horen het graag in de reacties onder dit artikel!