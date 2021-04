In macOS 11.3 vind je een nieuwe 'Hello' screensaver, die doet terugdenken aan de begindagen van de Mac. Hoe je deze nieuwe screensaver kunt activeren lees je hier.

Hello-screensaver op de Mac

Er zitten heel wat nieuwe functies in macOS 11.3. Eentje is nog maar recent toegevoegd: een screensaver waarbij het woord ‘Hello’ op het scherm verschijnt. Dit doet terugdenken aan de originele Macintosh uit 1983, met een geanimeerde tekst op een gekleurde achtergrond. Het inschakelen daarvan doe je echter niet op de gebruikelijke manier, door een nieuwe screensaver te kiezen in de Systeemvoorkeuren. Je moet eerst een paar andere stappen nemen voordat het werkt.



macOS 11.3 (momenteel als Release Candidate beschikbaar, ook voor publieke testers)

Een Mac met M1-chip (op Intel-gebaseerde Macs werkt het niet)

Dit zijn de vereisten voor de Hello-screensaver:

Wil je nu nog niet macOS 11.3 installeren, dan kun je ook wachten op de officiële release. Deze wordt volgende week verwacht.

Hello-screensaver installeren

Neem deze stappen om de Hello-screensaver te installeren:

Open de Finder. Klik in de menubalk op Ga > Ga naar map. Ga naar de map /System/Library. Open de map Screen Savers. Kopieer het bestand Hello.screen naar je bureaublad. Ga naar je bureaublad en wijzig de naam in ‘Hellocopy.saver’. Dubbelklik op de screensaver om deze te installeren. Bevestig je keuze.

Hello-screensaver activeren

Vervolgens moet je de screensaver nog uitkiezen. Dit gebeurt wel op de gebruikelijke manier:

Open de Systeemvoorkeuren op je Mac. Klik op Bureaublad en schermbeveiliging. Ga naar het tabblad Schermbeveiliging. Kies de Hello-screensaver. Eventueel kun je nog aanpassingen doen.

Standaard toont de Hello-screensaver de tekst ‘Hello’ in verschillende talen, passend bij het lichte of donkere thema. Je kunt dit echter aanpassen door op de optie-knop te klikken nadat je de screensaver hebt geactiveerd. Ook kun je zorgen dat er een klok bij wordt getoond.