iCulture Vandaag: dit was woensdag 21 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 21 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op de dag na het Apple-event moeten we altijd even bijkomen van alle aankondigingen. Maar tegelijk moeten we dóór! Er valt namelijk genoeg te ontdekken aan de iMac 2021 en ook bij de iPad Pro 2021 zijn er leuke weetjes die je moet weten voordat je je bestelling plaatst. Verder geven we antwoord op de vraag hoe de iMac zo dun kan zijn.



Nieuws en opinie

​

Deals

​

Tips en uitleg

We leggen uit wat Liquid Retina XDR is, de nieuwe schermtechniek in de grootste iPad.

Met Center Stage op de iPad Pro ben je altijd goed in beeld.

​

Accessoires en devices

De nieuwe Logitech Combo Touch voor iPad Pro is een stuk goedkoper dan die van Apple. En je kunt het toetsenbord ook nog loshalen.