iCulture Vandaag: dit was maandag 27 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 27 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple biedt al de mogelijkheid om een digitale simkaart te gebruiken in je iPhone. Het bedrijf lijkt nu van plan te zijn om een iPhone zonder fysieke lade voor een simkaart te ontwerpen. Dat zou flink ruimte kunnen schelen in de behuizing. Verder in het nieuws: sommige gebruikers van iOS 15.2 hebben problemen met CarPlay. Jij ook? Laat het weten in onze poll! Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Kun je niet naar de sportschool? Met deze sportaccessoires in de Apple Store kom je ook een heel eind.

Dit zijn onze verwachtingen voor de Mac Pro 2022.

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apollo for Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Nu met nieuwe appicoontjes, kortere laadtijd bij reacties en veel meer verbeteringen.