iPad Mini Pro? Of toch een iPad Pro Mini?

Het kan met dit gerucht twee kanten op: het wordt een professionele variant van de huidige iPad mini, of het wordt een kleine uitvoering van de iPad Pro. Er zouden volgens TechRadar al meerdere geruchten zijn geweest over een tablet die de eigenschappen van beide modellen combineert. De iPad mini 6 zou een kleinere variant van de iPad Pro zijn en ligt qua prijsstelling dan ook een stuk hoger dan het huidige model uit 2019. Het nieuwe gerucht uit Korea borduurt daarop voort en beweert dat er een iPad mini met Pro-specificaties aan zit te komen.



De grote vraag is of een dergelijke tablet dan thuishoort in de iPad Pro -lijn, of in die van de iPad mini . Maar er is nog een derde mogelijkheid: er zou domweg sprake kunnen zijn van een misverstand bij de Koreanen . Er gaan al maanden geruchten dat de iPad mini een redesign krijgt en daarbij de platte randen en het randloze scherm van de iPad Pro overneemt.

Over een mogelijke iPad Pro Mini zijn eigenlijk nauwelijks geruchten geweest, ook al beweert TechRadar het tegendeel. Gelekte foto’s van onder andere Sonny Dickson leggen geen enkele link wordt gelegd met de Pro-familie, behalve dan dat beide modellen samen op de foto staan. Maar zelfs uit deze gelekte foto’s van prototypes kun je weinig overeenkomsten afleiden. Het design van de mini lijkt zelfs nauwelijks te veranderen.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

Wel zou Apple dit jaar 5G kunnen toevoegen. Andere geruchten spreken over smallere schermranden en Touch ID in de zijknop, iets waar op de foto’s hierboven niets van te zien is. Zilver en spacegrijs zouden als kleuren in het assortiment blijven en dat is geen verrassende keuze, aangezien dit de standaardkleuren van Apple zijn. Het zou spannender nieuws zijn als Apple ook voor de mini gaat kiezen voor de vrolijke kleuren van de nieuwe iMac.