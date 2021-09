Mocht je de gelukkige eigenaar zijn van een HomePod of HomePod mini (ondanks dat deze nog steeds niet in Nederland te koop is), kun je vanavond een update downloaden. Het gaat om HomePod software-update 15, die tegelijkertijd met iOS 15 en de andere updates in ontwikkeling was. Je kan de update nu downloaden voor jouw HomePod.



HomePod software-update 15 beschikbaar

De afgelopen tijd ging de aandacht vooral uit naar iOS, iPadOS en watchOS en je zou daardoor haast vergeten dat ook de HomePod nog een update krijgt. Het gaat om nieuwe functies die vooral handig zijn in combinatie met andere apparaten, zoals de Apple TV. Dit zijn de verbeteringen in een notendop:

HomePod mini als standaard speaker voor Apple TV Afspeelknoppen die automatisch verschijnen op de iPhone bij muziek via HomePod mini Mogelijkheid om een lagere bas in te stellen Apple TV bedienen via Siri op de HomePod Siri op HomeKit-apparaten van derden Inplannen van HomeKit-bediening Pakjesdetectie voor HomeKit-camera

Helaas zit er nog geen ondersteuning voor lossless audio in Apple Music op de HomePod en HomePod mini. Die update wordt op een later moment verwacht, als aanvullende update op HomePod software-versie 15. Lees ook ons eerdere artikel met HomePod-functies voor najaar 2021.

Dit zijn de releasenotes:

Softwareversie 15 bevat ondersteuning voor nieuwe HomePod-functies. Deze update bevat ook probleemoplossingen en stabiliteitsverbeteringen. Selecteer een enkele HomePod mini of een tweetal HomePod mini’s als de standaardluidsprekers voor je

Apple TV 4K voor een rijk kamervullend geluid en een duidelijke dialoogstem

Vraag Siri om je Apple TV in te schakelen, een favoriete film af te spelen en het afspelen te regelen terwijl je kijkt

Siri past automatisch het spraakniveau aan op basis van omgevingsfactoren en volume in de kamer van de gebruiker

Vraag Siri om slimme huishoudelijke apparaten te bedienen op een specifiek tijdstip, zoals het uitschakelen van de lampen over tien minuten

Vergroot het HomePod-bereik in je woning door Siri-spraakbesturing in te schakelen op compatibele HomeKit-accessoires

Ondersteuning voor pakketdetectie met ‘Veilige video in HomeKit’

HomePod software-update 15 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

