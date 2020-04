Telegram werkt aan veilig videobellen met groepen

Beveiligd videobellen in Telegram

Het is een reactie op de populariteit van Zoom en de aankondiging van Facebook Messenger Rooms, waarmee je ook met grote groepen kunt bellen. Terwijl Zoom van het ene naar het andere beveiligingslek rent en Facebook niet zo’n beste reputatie op het gebied van privacy heeft, wil Telegram zich daar juist tegen afzetten. In een blogpost vertellen de makers van Telegram dat de functie om te videobellen met groepen er later dit jaar aan zit te komen. “Videobellen in 2020 is grotendeels zoals chatten in 2013. Er zijn apps die veilig of gebruiksvriendelijk zijn, maar niet beide. Wij willen dat oplossen en we willen beveilig videobellen gaan aanbieden in 2020.”



Telegram zegt dat er nu 400 miljoen maandelijkse gebruikers zijn, meer dan de 300 miljoen van vorig jaar. Op het videobellen met groepen zul je dus nog even moeten wachten, maar Telegram heeft ondertussen al wel iets nieuws voor de gebruikers, zoals betere quizzen en meer stickers.

Sinds januari kun je een quiz maken in Telegram, zodat je bijvoorbeeld weetjes de kennis van anderen kunt testen. De afgelopen tijd worden er steeds meer educatieve en andere serieuze quizzen gemaakt met QuizBot en er worden daarom nu meer functies aan toegevoegd. Je kunt uitleg geven bij de antwoorden, zodat mensen kunnen leren van hun fouten. Ook kun je op die manier meer context geven. Verder kun je een timer instellen voor quizvragen. Deelnemers kunnen dan zien hoeveel tijd ze nog hebben om te antwoorden.

Telegram heeft vanaf het begin al stickers, maar omdat er nu meer dan 20.000 zijn raak je al snel het overzicht kwijt. Daarom is er een nieuwe sticker-directory. Die bevat alle Telegram-stickers die er in de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt. Je kunt bladeren, zoeken of kijken in het Museum of Sticker History.

Gedeelde media op de Mac

Daarnaast is er nog wat nieuws voor Mac-gebruikers. Telegram voor macOS heeft nu via de profielpagina directe toegang tot gedeelde media. Heb je veel mappen, dan vind je de zijbalk met icoontjes wellicht fijn. In een blogposting kun je lezen over alle aankondigingen van Telegram.

Zoek je nog een app om te videobellen, dan hebben we hiervoor een lijst gemaakt. Ook hebben we een lijst met chatapps en een lijst met goed beveiligde chatapps met encryptie, waar Telegram uiteraard ook in staat.