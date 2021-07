iCulture Vandaag: dit was dinsdag 27 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 27 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag start vandaag WhatsApp met de nieuwe archieffunctie, waardoor chats altijd gearchiveerd blijven, zelfs als er een nieuw bericht in verstuurd wordt. Een soort vakantiemodus dus! Ook laten we je zien hoe HomeKit op de Apple TV werkt (met verbeteringen in tvOS 15) en kun je stemmen in onze nieuwste iCulture peilt. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



HomePass for HomeKit (€3,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.1+) - De exporteerfunctie is verbeterd, waarbij het nieuwe pdf-ontwerp uitgerust is met grotere QR-codes om te scannen.

Ditzo Zorg App (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je kan bij het activeren van de app via DigiD meteen Touch ID of Face ID activeren.

Discord (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Nu met threads, zodat je gericht kunt reageren op reacties.