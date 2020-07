Google Pixel Buds nu in Europa verkrijgbaar

Google Pixel Buds (Gen 2) nu in Europa

Of ze net zo populair zullen worden als de AirPods? Daar weten we het antwoord al op. Maar wie is uitgekeken op de alomtegenwoordige AirPods en wel eens wat anders wil proberen kan nu terecht bij Google. De Pixel Buds zijn nu in meer landen verkrijgbaar, waaronder enkele Europese landen, Canada, Australië en Singapore. Als Apple-gebruikers klagen we wel eens dat we relatief laat aan de beurt zijn met de uitrol van producten, maar voor Google’s oortjes kon je sinds april alleen terecht in de VS. Ook nu nog wordt het lastig ze te bemachtigen, want Google verkoopt ze alleen via de officiële store.



Meer kleuren op komst

Een andere beperking is dat je keuze hebt uit maar één kleur: clearly white. Toen Google ze vorig jaar oktober aankondigde zouden er meerdere kleuren beschikbaar komen met de grappige namen oh so orange, quite mint en almost black. Alle vier kleuren zijn te zien in de Amerikaanse Google Store, maar je kunt ze niet kopen. Wel kun je jezelf op een wachtlijst zetten om een seintje te krijgen als ze verkrijgbaar zijn, om ze vervolgens naar een Amerikaans woonadres te laten sturen.

Vanaf volgende maand moet dat verbeteren: dan zijn de Google Pixel Buds ook in de andere kleuren verkrijgbaar. Het zijn Google’s tweede generatie echt draadloze oordopjes, als opvolger van de Pixel Buds (Gen 1). De vernieuwde Pixel Buds riepen echter gemengde reacties op in reviews. De audiokwaliteit is wel iets verbeterd en ook het design oogt prettiger, maar de batterijduur valt tegen in vergelijking met draadloze oortjes van andere merken.

Ook hebben de Pixel Buds problemen met de Bluetooth-verbinding. In juni beloofde Google dat er software-updates aankomen die de Bluetooth-stabiliteit moeten verbeteren. Vooralsnog alleen een aanrader voor de échte Google-fans. Zelf lijken de Google-medewerkers geen fan: tijdens de onlangs georganiseerde online Google Home Summit viel ons op dat veel deelnemers AirPods in hadden.

Je betaalt €193,95 bij de Google Store in Duitsland (lokaal verzendadres vereist) en daarmee zijn ze niet goedkoper dan de AirPods, die je voor €135 in huis haalt. Zie hiervoor ons overzicht AirPods kopen.