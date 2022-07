iCulture Vandaag: dit was vrijdag 22 juli 2022

We hebben er even op moeten wachten sinds de aankondiging, maar vandaag konden we eindelijk onze MacBook Air 2022 met M2-chip review publiceren. We voelden de laptop aan de tand en bespreken of het SSD-probleem echt een probleem is. Verder schreven we over de 5 beste en 3 verrassende AirTag toepassingen. Ga jij er nog een in huis halen? En wat te denken van de beste navigatie-apps met CarPlay. Handig voor op autovakantie! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

De Meross inbouwschakelaar met HomeKit is een goedkope en handige optie. Het is nu in de EU te koop.

Met de in Europa nieuwe Google fotoservice betaal je 15 cent per foto in een gedrukt album.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Hij is er! Onze MacBook Air 2022 met M2-chip review. We hebben ‘m eens aan de tand gevoeld.

Kende jij deze AirTag toepassingen al? We denken van niet!

Apps

Dit zijn de beste navigatie-apps met CarPlay, vooral handig tijdens de autovakantie.

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - Nu met een verbeterde media-editor voor het bewerken van foto’s en video’s.