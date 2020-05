iCulture Vandaag: dit was maandag 18 mei 2020

Vanaf vandaag begint de voorpret op iCulture, want we gaan aftellen naar de WWDC 2020. We beginnen met de vooruitblik op watchOS 7, want de update lijkt weer mooie functies te gaan bieden. We hebben ook nog wel een aantal wensen, die we in de vooruitblik met je doornemen. Ook lees je alles over de nieuwe Pride 2020-bandjes voor de Apple Watch en de nieuwe watchOS 6.2.5 update. Dat en nog veel meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Donkere modus voor de DigiD-app.

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Nu ook tijdschriften en stripbladen in Mijn Post.

Pixelmator (€5,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bij het maken van screenshots kan dit nu ook van de volledige pagina. Ook verschijnen de losse lettertypes in Pixelmator.

WordPress (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Meerdere knoppen aan dezelfde rij dankzij de Knoppenblok.

Infuse 6 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Ondersteuning voor de Google Drive Shortcuts.