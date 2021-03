Lagere commissie ook bij Google

Apple voerde vorig jaar het Small Business Program in. Ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen omzet maken hoeven niet het gebruikelijke percentage van 30 procent te betalen, maar vallen terug naar een lager percentage van 15 procent. Dat is goed voor ontwikkelaars, waarvan het merendeel bestaat uit kleinere aanbieders. De grote namen zoals Epic Games en Spotify moeten nog steeds het hogere percentage afdragen. Google heeft nu een soortgelijk programma voor kleine ontwikkelaars aangekondigd.



Nauwelijks impact voor Apple

Google gaat vanaf 1 juli 2021 nog maar 15 procent afdracht vragen aan ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen dollar verdienen. Daarmee is de regeling vrijwel gelijk aan die van Apple. Sensor Tower heeft echter becijferd dat het nauwelijks verschil maakt voor de grote bedrijven. Als Google in 2020 de lagere commissie al had berekend, waren ze $587 miljoen misgelopen. Dat is slechts 5% van de totale inkomsten uit de Google Play Store.

Bij Apple gaat het om een nog kleine terugval in inkomsten. Als in 2020 reeds het lagere percentage was berekend zou Apple $595 miljoen zijn misgelopen. Dat is nog geen 3 procent van de totale App Store-omzet van $21,7 miljard. Grote spelers zijn voor Apple de kurk waarop de App Store drijft. In januari becijferde Sensor Tower dat gebruikers het meest uitgeven aan games en entertainment.

Sensor Tower rekent het als volgt voor: