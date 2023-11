De afgelopen tijd had Google enkele favoriete functies weggehaald uit de Fitbit-app, zoals step streaks en batterijpercentage. Die komen nu weer terug, plus een aantal nieuwe functies.

Fitbit-batterijduur weer zichtbaar

De verbeteringen zijn te vinden in versie 4.04 van de Fitbit-app en zijn te danken aan feedback van gebruikers. Zij klaagden bijvoorbeeld dat ze de batterijstatus van hun Fitbit niet meer konden zien. Dat is onhandig, want Fitbits hebben weliswaar een lange gebruiksduur, maar je wilt niet halverwege de dag met een ‘dode’ Fitbit komen te zitten. Google heeft nu het batterijpercentage toegevoegd bovenin het Vandaag-tabblad. Dit werkt overigens ook voor gebruikers van een Google Pixel Watch en dat was te verwachten, want beide platformen groeien steeds meer naar elkaar toe.

Stappen-streaks zijn terug

Je kunt nu ook weer in de Fitbit-app zien hoe het zit met je stappen-streak en kunt dit vergelijken met je andere Fitbit-gebruikende vrienden. Ze motiveren je om meer stappen te gaan zetten. Alle stappen die je al hebt gezet met je Fitbit tellen mee voor je streaks. Hiervoor ga je naar het paneel Stappen op het Vandaag-tabblad. Onder de grafiek met je stappen zie je nu je actieve streaks. Het laat zien dat het zin heeft om feedback te geven als je klachten hebt over de Fitbit-app: als maar genoeg mensen klagen, luistert Google er wel naar.

Nieuwe functies in de Fitbit-app

Het leuke is dat er ook nog wat nieuwe functies zijn toegevoegd. Zo kun je nu prestaties vieren als je bepaalde doelen hebt bereikt, bijvoorbeeld bij het bereiken van je dagelijkse stappendoel. Er verschijnt dan een animatie op je fitnesstracker en in de Fitbit-app. Dat laatste werkt voorlopig alleen in de Android-app en komt begin 2024 ook beschikbaar in de iPhone-app.

Een volgende verbetering is dat je het Vandaag-tabblad kunt aanpassen. Je kunt nu zelf kiezen welke gezondheids- en fitness-gegevens je te zien krijgt. Heb je liever veel statistieken voor slaap of hartgezondheid, dan kan dat ook. Je ziet dan alleen de grafieken en cijfers die voor jou belangrijk zijn. Hiervoor ga je naar het tabblad Vandaag, tik je rechtsboven op het potloodje en kies je Focus. Schakel vervolgens de gewenste statistieken in of uit, of verander de volgorde door op de pijltjes te drukken. Vervolgens moet je nog wel even opslaan.

Behaalde doelen vieren in de Fitbit-app

Fitbit met AI-functies

Natuurlijk ontkomt jouw Fitbit niet aan AI-functies. Ze zijn overal, dus ook op je Fitbit. In 2024 gaat Google enkele generatieve AI-functies toevoegen, om je persoonlijke feedback en tips te geven over je recente workouts en gezondheidstrends. Tijdens het Made by Google-event in 2023 liet het team al een aantal voorbeelden zien hoe je op het juiste moment persoonlijke feedback kunt krijgen, op basis van trends en data. Op het podium vroeg Fitbit-topman waarom zijn hardlooprondje zwaarder aanvoelde dan eerdere trainingen. De AI-functie bekeek eerdere data over snelheid, tempo, hoogte en hartslag en trok daar conclusies uit. Ook kreeg hij een grafiek te zien, waarin zijn huidige training werd vergeleken met enkele recente workouts. Er volgde een analyse en een aanmoediging om het vooral vol te houden.

Deze AI-functies komen dus pas in 2024 en aanvankelijk alleen in de VS voor beta-testers. Google Pixel-gebruikers krijgen bovendien voorrang. Da’s jammer, maar je hebt je Fitbit waarschijnlijk gekocht om fit te worden en niet zozeer om advies van een AI-assistent te krijgen.

Korting op je volgende Fitbit

Ben je toe aan een nieuwe Fitbit, dan zijn er momenteel ook nog een paar mooie Black Friday/Cyber Monday-deals: