Er zijn foto's verschenen van een nog nooit uitgebracht model van een Apple Watch-bandje. Het is een siliconen bandje met een bijzondere gesp. Maar waarom is dit bandje nooit uitgebracht?

Apple heeft in tien jaar Apple Watch meer dan 700 verschillende bandjes uitgebracht (modellen en kleuren bij elkaar opgeteld), maar er zijn nog altijd bandjes die nooit verschenen zijn. Zo heel af en toe duikt er online nog een foto op van een niet uitgebracht bandje en deze keer is er een geheel nieuw en nooit eerder uitgebracht model van een Apple Watch-bandje opgedoken. Geruchtenlekker @StellaFudge deelt op X (Twitter) enkele foto’s van dit bandje, dat ook wel de Apple Deployment Band genoemd wordt.

Siliconen Apple Watch bandje met gesp gelekt

Het bandje bestaat uit twee siliconen uiteindes, dat wat weg heeft van het standaard sportbandje. Maar het unieke zit hem in het sluitingsmechanisme. Er zit een metalen gesp aan waarmee je het bandje sluit, dat wel wat weg heeft van het bestaande Apple Watch-bandje met moderne gesp. Maar er zit ook een duidelijk verschil in het bandje zelf ten opzichte van het gewone sportbandje. Waar het sportbandje aan de zijkant afgebogen is, is deze an het gelekte bandje helemaal vlak.

De gesp is via een pin bevestigt in een gaatje van het bandje en deze kun je verslepen om het bandje ruimer of strakker te maken. De gesp sluit je door hem in elkaar te buigen, zoals je dat ook vaker bij klassieke horlogebandjes ziet.

De bron zegt dat de siliconen variant in rood en wit gemaakt is, maar dat er ook nog een paar leren versies circuleren in onder andere zadelbruin en rood. In totaal zouden er minder dan vijftien van deze bandjes bestaan. Over de reden waarom dit bandje nooit uitgebracht is, kan alleen maar gespeculeerd worden. De bron vermoedt dat een van de redenen is dat het aanpassen van de maat ingewikkeld is en dat de gesp lastiger te produceren is.

Had jij dit bandje graag willen hebben of is een van de andere modellen een favoriet? Laat het weten in de reacties.