De beste Tetris-games voor iPhone en iPad

Tetris is al meer dan 30 jaar oud maar is nog steeds een populaire game. Naast de officiële Tetris-game zijn er ook allerlei varianten en klonen die je op de iPhone en iPad kunt spelen. Wij hebben de leukste Tetris-games voor je uitgezocht.

Tetris bestaat sinds 1984

Op 6 juni 1984 bracht de Russische ontwikkelaar Alexey Pajitnov het spelletje met de vallende blokken voor het eerst uit op de computer. Op Nintendo’s Gameboy beleefde het pas echt zijn doorbraak.

Sindsdien heeft het droppen van blokken en het verwijderen van lijntjes varianten gehad op praktisch elk gameplatform en zelfs op grafische rekenmachines. Natuurlijk kan je ook op de iPhone en iPad terecht voor een potje Tetris. Er is keuze genoeg.

Tetris-games op de iPhone: een lange geschiedenis

Al in de begindagen van de App Store verscheen er Tetris op de iPhone. De licentie was toen in handen van Blue Planet Software, dat er meer dan 100 miljoen stuks van heeft verkocht. Daarmee was het destijds de bestverkochte mobiele game aller tijden.

Qua speelbaarheid liet het te wensen over op iOS. Het touchscreen bedienen met veegbewegingen voor het verplaatsen, kantelen en wisselen tussen blokken, bood niet de accuratesse die je van een knoppenbesturingen gewend bent. Uitgever EA besefte het en kwam op 1 december 2011 met een compleet nieuwe Tetris voor iOS. Maar ook die is alweer verdwenen en ingeruild voor een nieuwe licentienemer, die een compleet nieuwe game heeft gemaakt. Om de zoveel jaar zul je de officiële Tetris-game dus bij een andere gamestudio moeten halen.

Tetris (officieel)

Er verscheen in 2020 een compleet nieuwe Tetris-game, gemaakt door ontwikkelstudio N3TWORK Inc. Deze is gratis te downloaden, maar bevat uiteraard wel in-app aankopen. Voor een eenmalig bedrag van een paar euro kun je de reclames verwijderen.

De game werkt zoals je gewend bent. Eén voor één komen de blokjes naar beneden vallen en jij moet ze zodanig plaatsen dat je alle rijen opvalt. Een volle rij verdwijnt uit beeld. De game is simpel en biedt weinig opties. Je kunt kiezen uit meerdere thema’s en er is een scorebord. De besturing is vrij intuïtief: je tikt op het scherm om een blokje te draaien. En je veegt naar links of rechts om het blokje te verplaatsen. Het lukt zelfs om een vergeten gat op te vullen door op het laatste moment nog het blokje naar links of rechts te vegen.

Classic Blocks

Dit is een klassieke Tetris-game, die er exact zo uitziet als de handheld game die je van de Game Boy kent. Je kunt de klassieke Tetris-game spelen, of de time match waarbij je zoveel mogelijk moet scoren binnen een gegeven tijd. Er is ook een handmatige modus, waarbij je de snelheid van de blokken zelf kunt kiezen. De zwarte blokken en de details doen je terugdenken aan de echte klassieke Tetris-ervaring. Je kunt het ook offlinee spelen en krijgt geen reclames te zien.

Falling Lightblocks

Bij deze game zijn de blokken gemaakt van licht. Het geeft een nostalgisch gevoel, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gamevarianten en moeilijkheidsgraden. De app is voorzien van reclame, dat je kunt afkopen. Juist door het zwart-wit-thema ziet het er erg authentiek uit. Het is geïnspireerd op de Japanse versie van de game en is ook in multiplayer en offline te spelen.

Brick Game

Brick Game is een old-school variant van Tetris, die aan vroeger doet denken. Het heeft de oude layout en bediening met knoppen. Vooral voor nostalgie-fans, want je vindt in deze app ook nog een andere klassieker: Snake. De app is gratis en wordt gefinancierd door advertenties. Je kunt de snelheid, levels en thema’s aanpassen naar wens.

Block Puzzle

Dit is een kleurige variant op Tetris, waarbij je lijnen moet maken van vallende blokken. Het aantrekkelijke is dat er geen in-app aankopen in zitten. Je kunt het dus helemaal gratis spelen. Je hoeft je niet druk te maken over power-ups of speciale effecten. Het enige waar je je op hoeft te concentreren is op de vallende blokken, die wel steeds sneller naar beneden komen.

1010

1010 is een ode aan Tetris. Het is allemaal wat minder stressvol en simpeler te spelen. Tegelijk is deze variant ook best verslavend en heeft het een aantrekkelijk design. De reclame kun je afkopen voor een vast bedrag. Verder is een nadeel dat de app data deelt met adverteerders. Het leuke is dat 1010 wel op Tetris is gebaseerd, maar toch weer heel anders is. Je moet Tetris-achtige vormen in een 10×10 raster plaatsen. Maak je een complete lijn, dan verdwijnt deze en krijg je weer ruimte.

Dream of Pixels

Dream of Pixels is letterlijk een omgekeerde Tetris. We zijn al vanaf de release van Dream of Pixels in 2012 erg gecharmeerd van het prachtige puzzelspel. Het spel heeft een heerlijk rustige stijl, is tegelijk opzwepend in zijn gameplay-mechanisme en bevat alle onderdelen van Tetris: de stress als het scherm vol dreigt te lopen met blokken en gaten enerzijds, maar ook de opluchting als je de troep wegwerkt. Toch is het precies andersom dan je zou denken. Bovenin beeld heb je een grote kleurenmassa en daaruit kan je de Tetris-vormen hakken die je linksboven in beeld ziet afgebeeld. Je bouwt niet op, maar breekt af.

Je begint in de Classic-stand, waarin je een highscore moet neerzetten en na een vaste hoeveelheid lijntjes verwijderen, een level omhoog gaat. Net als in het klassieke Tetris. Er is een puzzelstand waarin je moet passen en meten en een Pro-modus, een variant op de Classic-modus waarin je meteen in het tamelijk snelle level 9 begint. Met 100 thunders (samengevoegde verwijderingen) speel je de nog snellere Nightmare-modus vrij en als je 42 witte bonusvormen verwijdert uit de toren in dat speltype, ontgrendel je tenslotte het nog pittigere Shattered Dream-niveau. Alle spelmodi samen, de rustgevende audiovisuele stijl en het verslavende karakter maken dit een onbetwiste Tetris-topper.

Helaas wordt de game niet zo vaak meer bijgewerkt, maar is nog wel speelbaar.

Flow Free

Flow Free is een raster-gebaseerde puzzelgame van Big Duck Games. De game is speciaal ontworpen voor mobiel en heeft als doel dat je een raster vormt met vierkanten en gekleurde stippen. Je moet op deze manier veelkleurige lijnen maken, door de gekleurde stippen te verplaatsen. Ze mogen elkaar daarbij niet overlappen of aanraken. Anders is het namelijk game over. Steeds wanneer je een level klaar hebt, wordt het raster groter en het spel moeilijker. Er zitten betaalde uitbreidingen in met moeilijke levels.

Block! Hexa Puzzle

Ook bij deze game gaat het om blokjes, maar ze zijn nu zeskantig. De single-player-game is geschikt voor alle leeftijden en is gemaakt door BitMango. Het is makkelijk te spelen. Elk level moet je de blokken verplaatsen zodat het raster wordt gevuld en je naar het volgende level kunt. Tijdens het spelen sleep je de blokken en laat je ze vallen op de juiste plek. Het lastige is dat je alle blokken in het raster moet zien te krijgen.

Block Puzzle Jewel Legend

Block Puzzle Jewel Legend is een single player-game volgens het traditionele Tetris-principe. Het doel is om de blokken zodanig te plaatsen dat er volledige lijnen ontstaan. Daarna verdwijnen ze horizontaal of verticaal. De levels worden gaandeweg moeilijker, waarbij je moet proberen om zoveel mogelijk punten te verdienen. In elk level sleep je de blokken van de onderkant van het scherm en leg je ze op de gewenste plek. Hierbij let je uiteraard op de vorm. Hoe langer je speelt, hoe meer levels beschikbaar komen om te spelen.