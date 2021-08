Parallels Desktop 17 is uit

Ook voor mensen die Windows op een Mac willen draaien zit er genoeg in: je kunt Windows 11 op een Mac draaien met verbeterde M1-ondersteuning, gaming op Windows gaat een stuk beter en er is een virtuele TPM-chip voor Windows voorhanden. Parallels 17 is ook merkbaar sneller: overschakelen naar Windows of Linux is nu 38% sneller en OpenGL presteert tot zes keer sneller. Apple Silicon Macs krijgen een 33% performanceboost bij het opstarten van Windows en 20% bij schijfactiviteiten als je de Windows 10 Insider Preview gebruikt.



Wil je nu al de beta van macOS Monterey draaien, dan kan dat met Parallels 17, zowel op een Intel Mac als op een Apple Silicon Mac. Op een Mac met Intel kun je de gebruikelijke support voor Windows-versies die terug gaat tot Windows XP en Windows 2000. Wat de Mac betreft kun je teruggaan tot OS X Lion. Linux-ondersteuning is op een Intel Mac ook vrij uitgebreid, terwijl je op een M1 wat meer beperkt bent: je kunt kiezen uit vier distributies, waaronder Ubuntu en Fedora.

Parallels is vooral trots dat ze in samenwerking met Apple ‘s werelds eerste prototype van een macOS Monterey virtuele machine op een M1 Mac hebben kunnen maken.

Voor wie Windows wil gebruiken is het goed om te weten dat de eigenschappen en beloofde performance zijn gebaseerd op preview builds van Windows. Virtuele machines op een M1 Mac zijn beperkt tot ARM-gebaseerde besturingssystemen, dus daarvoor moeten de ARM-previews van Windows 10 en 11 gebruikt worden. Uiteindelijk zal Parallels volledige support voor Windows 11 bieden als het besturingssysteem officieel verschijnt.

Leuk is dat drag-and-drop tussen Mac- en Windows-apps werkt. Zo kun je met de Quick Note-functie van Monterey content uit elke Windows-app halen en omzetten naar een notitie. Deze release heeft heel wat te bieden. Ben je afhankelijk van Windows-apps, wil je Monterey alvast testen of wil je Windows-games spelen op je Mac, dan is het de moeite om te upgraden.

Parallels Desktop 17 is op twee manieren aan te schaffen: voor een eenmalig bedrag van €99,99 of voor jaarlijks €79,99. Dat laatste lijkt een slechtere deal, maar dan zijn wel ‘gratis’ upgrades naar nieuwere versies inbegrepen. ‘Gratis’ staat hier tussen aanhalingstekens, omdat je er uiteindelijk wel voor betaalt. Abonnees kunnen ook vanaf hun iOS/Android-apparaat of browser toegang krijgen tot hun Mac.