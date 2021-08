iCulture Vandaag: dit was dinsdag 3 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 3 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is een mooie dag voor de Belgen, met twee nieuwtjes waar je als iPhone-gebruiker blij van wordt. ING België heeft nu Apple Pay en in Apple Kaarten krijg je nu realtime info over de openbaar vervoertijden. Zo zit je altijd op tijd in de juiste bus. Belgische iPhone-gebruikers profiteren bovendien van de lageren App Store-prijzen, die overigens ook voor Nederlanders en andere Europeanen gaan gelden. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

iCulture Podcast #S03E07 staat online en gaat deze keer over de MagSafe-powerbank van Apple en de nieuwe iMacs.

Strepen op je iPhone-scherm? Wij vertellen wat je eraan kunt doen en wat er aan de hand kan zijn.

Accessoires en devices

​ Apple verlaagt de prijzen en dat mag in de krant! Helaas geldt het alleen voor de App Store.

Alles over het Magic Keyboard met Touch ID: 6 dingen die je moet weten.

IKEA’s slimme luchtreiniger krijgt HomeKit, zo heeft de meubelfabrikant toegegeven.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ulysses (gratis, macOS + IAP , 10.14.4+) - Meer functionaliteit voor bloggers. In de werkbladenlijst zie je nu een papieren vliegtuigje bij gepubliceerde blogposts, zodat je ze makkelijker kunt herkennen.

, 10.14.4+) - Meer functionaliteit voor bloggers. In de werkbladenlijst zie je nu een papieren vliegtuigje bij gepubliceerde blogposts, zodat je ze makkelijker kunt herkennen. Widgetsmith (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Grote update voor de fotofunctie. Je kunt nu makkelijker je fotobibliotheek doorbladeren en er een widget van maken. Ook is het standaard widgettype nu Foto.

, iOS 14.0+) - Grote update voor de fotofunctie. Je kunt nu makkelijker je fotobibliotheek doorbladeren en er een widget van maken. Ook is het standaard widgettype nu Foto. CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Diverse verbeteringen: de papieren internationale QR-codes uit HKVI kunnen nu in de app worden gescand, de opgehaalde vaccinatiegegevens worden duidelijker weergegeven en de animatie onder de Nederlandse QR-code is verbeterd.