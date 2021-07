De leukste apps van week 28-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Pass4Wallet

Bij iCulture zijn we fan van Pass4Wallet. Sinds deze week kun je, naast je klantenkaarten, ook je vaccinatie tegen het coronavirus in bewaren. In Pass4Wallet vind je, net als in de CoronaCheck-app van de Rijksoverheid, een QR-code. Het voordeel? Je QR-code bewaren in de Wallet-app, zodat je er sneller bij kunt. Via Pass4Wallet kun je de kaart locatiegebonden maken, zodat hij automatisch naar voren komt op een bepaalde locatie.

Je importeert je QR-code net als andere kaarten in Pass4Wallet. Maak in de CoronaCheck-app een screenshot en importeer deze in Pass4Wallet. De app regelt de rest. Door extra informatie te openen bekijk je meer informatie over je vaccinatie. Je kunt Pass4Wallet gratis downloaden en gebruiken.