Patentschending met Wi-Fi-chips

Het gaat om patenten die te maken hebben met het gebruik van Wi-Fi-chips. De technologie wordt gebruikt in honderden miljoenen chips die in iPhones, iPads en MacBooks worden gebruikt. Er loopt al sinds 2016 een aanklacht van CalTech vanwege de patentschending. Broadcom en Apple gaan beide in beroep tegen de beslissing van de jury.



Apple en Broadcom ontkennen beide dat ze inbreuk hebben gemaakt op de patenten. De betreffende technologie zou onbruikbaar zijn en ze zeggen geen reden te hebben gehad om de patenten bewust of onbewust te schenden. Apple en Broadcom zijn al jarenlang partners en hebben vorige week nog weer een meerjarige deal gesloten voor het leveren van draadloze componenten in toestellen zoals de iPhone.

De jury van de federale rechtbank in Californië had er minder dan vijf uur voor nodig om te beslissen dat Apple en chipmaker Broadcom de patenten hebben overtreden. De advocaten van CalTech becijferden dat een licentiedeal vanaf 2010 zo’n 1,40 dollar per toestel zou hebben opgeleverd en nog eens 26 cent van Broadcom. De jury nam dit over en vond dat Apple $838 miljoen boete moet betalen, terwijl Broadcom $270 miljoen moet ophoesten.

Het gaat in totaal om vier patenten die te maken met de IRA/LDPC encoding- en decoding-technologies. Dit wordt gebruikt in Apple-chips voor draadloze 802.11n en 802.11ac verbindingen.

Apple: ‘Wij wisten van niks’

Apple claimt dat ze standaard Wi-Fi-chips van Broadcom hebben gebruikt en zelf geen technieken heeft ontwikkeld. Apple zou daarom geen blaam treffen, omdat ze indirect betrokken zijn en er zelf niets aan konden doen. Maar de jury was van dat argument niet onder de indruk.

CalTech is een non-profit onderwijsinstituut en kan het geld goed gebruiken voor onderzoek.