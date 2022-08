Het is alweer een tijdje geleden dat Apple iOS 15.6 uitbracht en het was de verwachting dat iOS 16 de eerstvolgende update zou zijn. Maar Apple heeft nu tussendoor nog een nieuwe update uitgebracht. Het gaat om iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1. Zoals het versienummer al aangeeft hoef je geen grote verbeteringen te verwachten, maar Apple raadt de update wel aan voor alle gebruikers. Meteen updaten lijkt daarom extra belangrijk.



iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 beschikbaar

Apple laat op haar pagina met beveiligingsupdates weten welke problemen er met iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 opgelost zijn. Het gaat om beveiligingsproblemen in WebKit (de motor van Safari) en in de kernel van het besturingssysteem. Kwaadaardige code kon door een beveiligingslek in deze onderdelen op je toestel gezet worden. Apple zegt op de hoogte te zijn dat er mogelijk misbruik gemaakt is van dit lek. Met iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 zijn deze lekken gedicht.

De officiële releasenotes van de updates zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

Zoals in de releasenotes te lezen is, gaat het om een belangrijke beveiligingsupdate. Omdat het om een belangrijk beveiligignsprobleem gaat, wilde Apple niet wachten tot iOS 16, waardoor er nu dus een tussentijdse update uitgebracht is.

Zit je al op de beta van iOS 16? Dan is het niet mogelijk om iOS 15.6.1 zomaar te downloaden. Je moet dan eerst downgraden. Hoe dat moet, lees je in onze tip.

iOS 15.6.1 downloaden

Om iOS 15.6.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

