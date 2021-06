Renders van iPad mini 2021

Of dit de iPad mini van 2021 wordt? Het zou best kunnen. Net als bij de iPad Pro en de meest recente iPad Air is de thuisknop verdwenen en is Lightning vervangen door usb-c. Prosser beweert op zijn FrontPageTech-website dat de renders zijn gebaseerd op daadwerkelijke CAD-bestanden en schema’s die uit de fabrieken afkomstig zijn. Ook zijn gelekte foto’s van de iPad mini 2021 gebruikt om deze renders te maken. Wat opvalt is het platte ontwerp, dan de afgelopen tijd gangbaar is geworden bij Apple. De iPad mini is een van de apparaten die nog op de planning staat voor een redesign. Apple behandelt deze kleinere tablet als een premium apparaat, niet als een instapmodel. Een redesign brengt dit model meer in lijn met de rest van de toestellen.



Door de smallere bezels is er geen ruimte meer voor de thuisknop onder het scherm. Apple gaat daarom de Touch ID -vingerafdrukscanner verwerken in de aan/uitknop, beweert Prosser. Eerder gebeurde dat ook al bij de iPad Air van 2020. Verder krijgt de tablet dezelfde A14-processor als de iPhone 12 -modellen en optionele 5G-support.

Kleinere Apple Pencil

Er zou ook een kleinere Apple Pencil 3 staan gepland. Het is echter onduidelijk waar dit op is gebaseerd. Eerder waren er geruchten over een vernieuwde Apple Pencil voor de iPad Pro, als opvolger van de tweede generatie, maar dat ging niet door.

Volgens Prosser wordt de iPad mini 206,3 x 137,8 mm groot (nu is dat nog 203,2 mm x 134,8 mm), waardoor de afmetingen nauwelijks zullen veranderen. Ook de dikte van 6,1 mm blijft hetzelfde. Over de schermgrootte is volgens Prosser nog niets bekend, maar anderen spreken over 8,5-inch tot 9-inch. Met de Smart Connector kun je accessoires aansluiten. Een bron zou Prosser hebben verteld dat de speakers “crazy nice” klinken.

Bij de kleuren houdt Apple vast aan de standaard keuze zilver, zwart/spacegrijs en goud. Bloomberg voorspelde eerder deze maand al dat Apple aan een nieuwe iPad mini met smallere schermranden en geen thuisknop werkt. Deze zou in de loop van 2021 verschijnen, samen met een dunnere standaard-iPad, die meer op het onderwijs is gericht. Ook analist Ming-Chi Kuo verwacht in 2021 een iPad mini zonder thuisknop.