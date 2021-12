In april 2021 bracht Apple de broodnodige update uit voor de 21-inch iMac. Dit model werd namelijk vervangen door de gloednieuwe 24-inch iMac met compleet nieuw design en verbeterd display. Zo werd niet alleen het formaat groter, maar ook de resolutie en kwam er True Tone op. Voor de opvolger van de huidige 27-inch Intel iMac zijn er ook al diverse geruchten geweest over het scherm. Het nieuwste gerucht is dat er toch geen mini-LED display in zou komen. In dit artikel zetten we alle info en geruchten op een rijtje over het display van de nieuwe grote iMac van 2022.

Formaat nieuwe grote iMac: toch weer 27-inch?

Bij de 21,5-inch iMac maakte Apple bij de opvolger de overstap naar een groter scherm. Dankzij de dunnere schermranden kreeg dit model een 24-inch display, zonder dat het toestel zelf veel groter geworden is. De verwachting was lange tijd dat dit ook voor de huidige 27-inch iMac zou gelden. Er is dan ook vaak vanuit gegaan dat Apple het formaat zou vergroten naar 30-inch of misschien wel 32-inch. Apple heeft al ervaring met een 32-inch display, namelijk het Pro Display XDR.

Maar alle recente bronnen stellen dat Apple voor de nieuwe grotere iMac van 2022 toch weer zou kiezen voor 27-inch. Dat betekent dat het verschil tussen de kleinere en grotere iMac kleiner wordt dan voorheen. Bovendien betekent dit dat het formaat van de iMac zelf ook weer flink kleiner zal worden, aangezien we dunnere schermranden verwachten. Toch sluiten we een groter display niet helemaal uit. Bronnen hebben het niet altijd juist, dus een scherm van 30-inch of groter is nog niet helemaal uitgesloten.

Kleuren rond het display

Het is nog niet duidelijk welke kleur de randen van het display krijgen. Bij de 24-inch iMac zijn deze wit, voornamelijk vanwege het gebruik van de lichtere kleuren van de iMac zelf. Digitimes zegt dat de nieuwe 27-inch iMac wederom in meerdere kleuren komt, maar welke is nog een raadsel.

Schermtechniek van nieuwe iMac 2022

Bij de nieuwste MacBook Pro-modellen maakt Apple voor het eerst gebruik van mini-LED. Dit heeft vele voordelen, die vooral van pas komen bij professionals die veel werken met foto- en videobewerking. De nieuwe grote iMac van 2022 krijgt mogelijk ook weer de Pro-naamgeving, om aan te geven dat dit model voor professionals bedoeld is. Display-expert Ross Young zegt dat de nieuwe 27-inch iMac een mini-LED display krijgt, inclusief 120Hz ProMotion beeldverversing.

Maar er zijn ook berichten dat het nieuwe model toch geen mini-LED krijgt. Digitimes schrijft dat volgens bronnen uit de industrie de nieuwe iMac geen mini-LED scherm heeft. Er zouden al enkele exemplaren via leveranciers verscheept zijn, dus zonder met deze schermtechniek. In plaats daarvan zit er een traditioneel LCD-display in, zo zegt de bron. Het blijft echter onduidelijk of dit model gelijk staat aan het uiteindelijke product. Het zou hier bijvoorbeeld ook kunnen gaan om een pre-productiemodel die voor bepaalde testdoeleinden gemaakt wordt. De release is immers nog maanden van ons verwijderd.

Specificaties van het nieuwe iMac 2022-scherm

Digitimes voegt daaraan toe dat de LED-chips die in dit scherm gebruikt worden een stuk beter zijn dan bij het vorige model, waardoor het display een stuk helderder is. Of de resolutie ook echt omhoog gaat, is nog niet duidelijk. Zoals eerder gezegd verwacht display-expert Ross Young dat er ProMotion in komt. De huidige 27-inch iMac heeft een 5K-resolutie. We verwachten dat er ook True Tone in komt en dat de optie voor glas met nanotextuur ook behouden blijft.

De nieuwe grotere iMac, al dan niet met 27-inch scherm, wordt ergens in 2022 verwacht. Waarschijnlijk staat de release gepland in de eerste helft van het jaar.