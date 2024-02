Je kunt nu Apple TV+ kijken op de Ziggo MediaBox

Apple TV+ is vanaf nu ook op de Ziggo Mediabox Next en Mediabox Next Mini te vinden. Daardoor kun je kijken naar alle films, series en documentaires van Apple's eigen streamingdienst, zonder dat je een Apple TV of andere extra streamingbox nodig hebt.

Het was natuurlijk al mogelijk om via je smart-tv (o.a. die van Samsung, Sony, LG en TLC) de TV-app te gebruiken. En ook via een aangesloten Playstation, Xbox, Google TV, Chromecast, Apple TV of ander streamingapparaat. Op de bruikleendecoders van Ziggo was Apple TV+ nog niet te vinden, maar dat gaat vandaag veranderen. VodafoneZiggo heeft een overeenkomst met Apple gesloten om ook de TV-app te kunnen aanbieden. Hij is voortaan te vinden in het menu tussen de andere apps.

Met Ziggo naar Apple TV+ kijken

In de TV-app van Apple vind je niet alleen de streamingdienst zelf, maar ook de handige functies om bijvoorbeeld een kijklijst aan te maken of te kijken via welke streamingdienst een bepaalde film beschikbaar is. Je kunt zoeken naar films, series en namen van acteurs. Zoals bekend kun je bij Apple TV+ kijken naar kijken naar shows zoals Masters of the Air, Monarch, Silo, Hijack, The Morning Show, Foundation en het voor meerdere Oscars genomineerde film Killers of the Flower Moon. Ook kun je vanaf 1 maart naar de film Napoleon kijken, een dure productie met Oscarwinnaar Joaquin Phoenix onder regie van de legendarische regisseur Ridley Scott.

Zo kijk je naar Apple TV+ op je Ziggo Mediabox Kijken doe je zo: Zorg dat je abonnee bent van Apple TV+. Druk op de homeknop van je afstandsbediening (met het huisje). Ga naar Apps > App store. Zoek naar Apple TV+. Download de app, log in met je account en je kunt beginnen met kijken.

De streamingdienst van Apple is te vinden in het appmenu van de Mediabox Next en Next Mini, maar ook via het voorkeuzekanaal 159. Dit kanaal is vanaf 5 maart toegankelijk.

Het was al enige tijd duidelijk dat Apple TV+ op korte termijn zou worden toegevoegd aan de twee meest gebruikte bruikleendecoders van Ziggo. Een groep klanten testte de app al. Inmiddels is Ziggo zover dat het aan alle klanten beschikbaar gesteld kan worden. Om de content te kunnen bekijken heb je wel een Apple TV+ abonnement van €9,99 per maand nodig en natuurlijk moet je ook klant bij Ziggo zijn.

Goed om te weten: Ziggo heeft momenteel een scherpe deal met allerlei extra’s, zoals een Bol-waardebon.