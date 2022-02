Vanaf nu is het voor ontwikkelaars van datingapps mogelijk om een eigen betaalmethode te regelen. Het afrekenen kan plaatsvinden binnen de app, of via een linkje naar een externe website. Apple legt in een artikel op de developerwebsite uit hoe het werkt.

Apple: ‘184.000 Nederlandse banen dankzij iOS App Store’

Apple begint het artikel met enkele cijfers: dankzij de iOS App Store zijn er meer dan 184.000 banen gecreëerd in Nederland. Ook kunnen Nederlandse ontwikkelaars hun apps in 175 regio’s verkopen. Dat komt volgens Apple omdat er veel vertrouwen is in de App Store als betaalplatform. De ACM wil echter dat Apple makers van datingapps toestaat om een eigen betaalmethode te gebruiken. Apple is het daar niet mee eens en wil deze beslissing aanvechten, maar heeft ondertussen wel stappen genomen om nu alvast aan de eisen van ACM te voldoen. ACM vindt dit onvoldoende en gaf Apple een miljoenenboete. Nu is Apple weer aan zet.



Apple stelt dat ze wel gedwongen zijn om de externe betaalmethoden toe te staan, om te voldoen aan de eisen van ACM, maar benadrukt daarbij nogmaals dat de privacy en veiligheid van gebruikers volgens het bedrijf in gevaar komt. Ze geven nu meer details welke opties de ontwikkelaars hebben. Wil je als ontwikkelaar Apple’s in-app aankoopsysteem blijven gebruiken, dan kan dat gewoon. Zo niet, dan heb je twee opties.

Twee keuzes: betalen in de app of daarbuiten

Ontwikkelaars van datingapps kunnen één of twee optionele rechten (‘entitlements’) aanvragen. Deze geven je de mogelijkheid om diensten aan te bieden via een ander betaalsysteem. Sommige App Store-functies zullen dan niet meer beschikbaar zijn voor klanten, omdat Apple niet op de hoogte is dat er aankopen zijn gedaan. Apple kan bijvoorbeeld niet meewerken aan een refund, de aankoophistorie tonen of abonnemten beheren. Ontwikkelaars zullen dit voortaan zelf moeten regelen.

De twee entitlements waaruit je kunt kiezen zijn:

The StoreKit External Purchase Entitlement . For dating apps on the Netherlands storefront, this entitlement lets you use a third-party payment system within your app’s native user interface.

. For dating apps on the Netherlands storefront, this entitlement lets you use a third-party payment system within your app’s native user interface. The StoreKit External Purchase Link Entitlement. For dating apps on the Netherlands storefront, this entitlement lets you include an in-app link directing users to a website you own or are responsible for to complete a purchase.

In het eerste geval zit de betaalmethode dus in de app zelf en in het tweede geval word je via een linkje doorgestuurd naar een website waar de betaling plaatsvindt. Ontwikkelaars kunnen één van beide of allebei gebruiken.

Apple’s uitleg vind je hier. Wil je als ontwikkelaar meteen aan de slag gaan, dan vind je hier instructies.