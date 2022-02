Apple's aanpak om een eigen betaalsystemen voor datingapps in Nederland toe te staan, valt niet goed bij ontwikkelaars. En dat is begrijpelijk, want het geeft aan hoe Apple soortgelijke antitrust-zaken denkt te kunnen oplossen.

De ophef richt zich niet alleen op de 27 procent commissie die Apple wil opstrijken voor aankopen, die buiten de App Store om zijn gedaan. Het gaat ook om de passief-agressieve toon van de teksten, waaronder een verplichte melding die moet worden getoond. Deze tekst benadrukt hoe veilig en privacyvriendelijk de betaalmethode van Apple is. Tegelijk trekt Apple alle handen ervan af, door te beweren dat ze gebruikers niet meer gaan ondersteunen bij problemen. Toonaangevende ontwikkelaars zoals Steve Troughton-Smith en Marco Arment voelen zich geschoffeerd en vinden dat Apple zich niet aan z’n principes houdt. Iedereen die bij de totstandkoming hiervan betrokken is geweest, zou ontslag moeten nemen, vindt Troughton-Smith. “Jullie hebben ons bedrogen”.



In eerste instantie lijkt het allemaal niet zo belangrijk: de nieuwe regels die externe betaalsystemen mogelijk maken gelden alleen voor datingapps en alleen in Nederland. Maar het maakt ook duidelijk hoe Apple soortgelijke zaken in andere landen denkt te gaan oplossen. Apple werpt zoveel obstakels op, dat je als ontwikkelaar wel twee keer nadenkt om zelf een betaalsysteem te implementeren. En dat is precies de bedoeling, denkt Marco Arment

Je moet namelijk voldoen aan de volgende eisen:

Je moet een aparte app uitbrengen, speciaal voor Nederland

Je mag naast je eigen betaalsysteem geen in-app aankopen via Apple meer aanbieden.

Je moet een beangstigende tekst tonen voordat gebruikers naar een alternatief betaalsysteem worden doorgestuurd. Apple dicteert wat daarin moet staan.

Bij gebruik van een betaallinkje moet dit een enkele URL zijn, waaraan geen parameters kunnen worden toegevoegd.

Je moet een maandelijkse rapportage inleveren met elke externe transactie. De verschuldigde 27% commissie moet binnen 45 dagen betaald worden.

Dit zijn verplichtingen die je als ontwikkelaar erg ontmoedigen. Te meer omdat je er financieel niets mee opschiet. Je betaalt Apple nog steeds 27% en de overige 3% gaat naar een betaalaanbieder zoals Adyen, Buckaroo, Mollie, Ingenico en dergelijke. Uiteindelijk ben je dan nog steeds 30% kwijt en heb je een boel extra verplichtingen. Geen aantrekkelijke gedachte en reden genoeg om er maar helemaal vanaf te zien. En dat is ook precies de bedoeling.

De 3% van Apple ligt niet ver van de 4% die Google in een soortgelijke zaak in Zuid-Korea bood. Ook dat voorstel werd met teleurstelling ontvangen.

Apple schrijft in designrichtlijnen precies voor welke lettergrootte en kleur ontwikkelaars voor deze melding moeten gebruiken.

Verplichte melding moet gebruikers afschrikken

Dit is overigens de melding die ontwikkelaars verplicht in hun app moeten tonen en die benadrukt hoe veilig Apple’s eigen betaalsysteem is. Het impliceert dat andere betaalsystemen dat niet zijn, meent Federico Vittici van MacStories:

Deze app biedt geen ondersteuning voor het privé en veilige betalingssysteem van de App Store

Alle aankopen in de -app worden beheerd door de ontwikkelaar ‘ ’. Je bewaarde App Store-betaalmethode en gerelateerde functies, zoals abonnementsbeheer en verzoeken voor restitutie, zijn niet beschikbaar. Alleen aankopen via de App Store zijn beveiligd door Apple. Lees Meer

Actie 1: Ga door

Actie 2: Annuleer

Maar zo veilig is de App Store ook niet: er glippen regelmatig scamapps door de controle.

Komt Apple ermee weg?

Waarschijnlijk zal ACM er niet mee akkoord gaan en verdergaande versoepeling eisen, maar het kan wel even duren voordat beide partijen eruit zijn. Ondertussen blijft Apple’s systeem van in-app aankopen in de lucht en biedt een alternatief dat voor niemand interessant is.

Apple heeft in deze regels echt de grenzen opgezocht om zo minimaal mogelijk aan de eisen te voldoen, vinden veel ontwikkelaars. Als Apple dit volhoudt kunnen we nog jarenlang antitrust-zaken tegemoet zien, wereldwijd. Als de ACM het niet doet, is het wel een vergelijkbare organisatie, telkens in een ander land en voor een andere categorie apps. Dat Apple het goed voor heeft met onze veiligheid en privacy, weten we onderhand wel. Waar we veel meer op zitten te wachten is dat Apple verantwoordelijkheid en leiderschap toont en met een redelijke oplossing komt. Nu benadrukt het vooral de onsympathieke kant van Apple als juridische organisatie en geldwolf.

