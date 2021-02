Onlangs wist Mark Gurman van Bloomberg nieuwe informatie te delen over Apple’s aankomende augmented reality bril en VR-headset. Zo lijkt het erop dat de prijs van Apple’s VR-headset behoorlijk hoog komt te liggen. Deze headset zou zich vooral focussen op virtual reality met mogelijk een snufje augmented reality. Nieuwe bronnen bij The Information spreken nu over een mixed-reality headset. Nieuwe details geven een een beter beeld hoe deze eruit kan gaan zien.



‘Apple’s mixed-reality headset met twee 8K-schermen’

Volgens de bron, die directe kennis heeft over het project, wordt de headset uitgerust met ‘meer dan een dozijn camera’s’, waarmee onder andere bewegingen met je handen gevolgd kunnen worden. De headset bestaat uit twee 8K-displays met een hoge resolutie. Nieuwe eye-tracking technologie volgt de beweging van je ogen, zodat je daarmee de headset kan besturen. Op basis van de informatie is er een schets gemaakt. Deze tekening en dan met name de hoofdband toont veel gelijkenissen met de bandjes van de Apple Watch.

Door al deze geavanceerde technieken, zou de prijs zoals eerder ook al gezegd behoorlijk hoog liggen. Volgens de bron zou de headset zo’n $3.000 gaan kosten, wat een stuk meer is dan andere VR-headsets zoals de Oculus. Bloomberg vergeleek de headset al eens met de Mac Pro. Apple verwacht ook dat ze weinig exemplaren van het eerste model zouden gaan verkopen. Apple zou zich kunnen richten op bedrijven, maar de bron spreekt ook over gaming toepassingen.

De bron spreekt verder over verwisselbare hoofdbanden. Dat hebben we eerder gehoord: voor de aankondiging van de AirPods Max werd ook al gesproken over verwisselbare hoofdbanden. Uiteindelijk is dat er (nog) niet van gekomen, hoewel je de hoofdband wel relatief makkelijk kan los maken.