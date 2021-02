iCulture Vandaag: dit was maandag 8 februari 2021

Vandaag vertellen we je wat we al weten over de iPad Pro 2021, de nieuwe professionele tablet die we dit jaar verwachten. En voor gebruikers van Spotify komt er goed nieuws, want het lijkt erop dat je in iOS 14.5 een standaard muziekdienst voor Siri kan instellen. Dat maakt het gebruik van diensten als Spotify via Siri een stuk makkelijker! Deze week staat ook in het teken van het weer en daarom geven we je de beste tips voor het gebruik van je iPhone bij koud weer. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Met deze touchscreen handschoenen blijven je handen warm én bedien je je iPhone.

Hoe bescherm je je iPhone tegen koud weer? We geven je de beste tips.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Berichten worden sneller verstuurd en er is een vernieuwd ontwerp voor de upload en download voortgang-indicatoren.