Kruip in de huid van de kerstman en maak een video met je eigen stem. De kerstman spreekt elke taal, ook die van jou. Alleen zien we wel een paar nadelen aan deze app met kunstmatige intelligentie.

BeSanta: spreek zelf je kerstwens in

Met deepfakes kun je tegenwoordig alles laten gebeuren. We dachten bij de app BeSanta dan ook even dat je jezelf helemaal als Santa zou kunnen vermommen. Maar dat is niet het geval: je kunt kiezen uit 9 verschillend ogende kerstmannen die jouw gezichtsbewegingen op een nadoen en de lippen meebewegen met de tekst die jij noemt. Dit kan dus in elke taal, aangezien de kerstman alleen maar z’n lippen op de juiste manier hoeft te bewegen. Zo kun je de ontvanger verrassen met een heel persoonlijke videoboodschap door de naam en andere details te noemen die alleen de kerstman kan weten.



De 9 kerstmannen zijn etnisch heel verschillend (een pluspunt), maar je kunt helaas geen kerstvrouw kiezen. En er zit ook geen genderneutraal-achtig gezicht bij, dat voor iedereen bruikbaar is. Je zult dus als vrouw je diepste bromstem moeten opzetten om het een beetje realistisch te laten klinken. Of beter nog: je vraagt een vriend of buurman om de video in te spreken, zodat de ontvanger jouw stem niet herkent. Er zit in de app overigens nog wel een stemeffect, die je stem iets ‘mannelijker’ laat klinken.

BeSanta is weer eens wat anders dan ElfYourself®, de app die ondertussen een gigantisch cliché is geworden maar toch elke kerst weer bovenaan de downloadlijsten staat. Bij BeSanta zijn de kerstmannen gemaakt met diffusion-modellen zoals Dall-E en Midjourney. Ze bestaan dus niet echt. Ook heb je een redelijk nieuwe iPhone nodig, omdat ze gebruik maken van functies die alleen recente Neural Engines aankunnen. Het vereist een iPhone 12 of nieuwer. Een iPhone SE 2022 werkt ook, maar zijn voorganger niet. Op de Mac heb je minimaal een M1-chip nodig.

Een ander aandachtspunt is dat je de app toegang moet geven tot de microfoon en de camera. Dit wordt voornamelijk gebruikt om je gezichtsuitdrukkingen te kunnen vertalen naar het videomodel, maar je weet niet of daarbij ook beelden worden vastgelegd. De maker zelf belooft dat alle bewerkingen lokaal op het toestel plaatsvinden maar zegt in de privacy-informatie wel dat er ‘identifiers’ worden vastgelegd die aan jouw identiteit kunnen worden gelinkt. Wil je meer zekerheid over je privacy, dan kun je beter een animoji of memoji met kerstmuts opnemen.

BeSanta kan een leuke en persoonlijke oplossing zijn voor een last minute-kerstwens, voor het geval je vergeten bent om een kerstkaartje te sturen. Maar je moet wel vroeg bij zijn, want als mensen al voor de zoveelste keer een BeSanta-video hebben ontvangen kan de lol er snel vanaf zijn. We verwachten niet dat de app zo’n lange levensduur heeft als Elf Yourself.