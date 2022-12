De afgelopen weken zijn er al een paar Macs met M2-chip opgedoken in Geekbench-resultaten. Nu zijn ze ook te vinden in statistieken van Steam.

Nieuwe Macs met M2-chip op komst

Steam publiceert elke maand een lijstje met gegevens over de computerhardware en -software die mensen gebruiken. Je kunt kan kijken om welke modellen het gaat, met welke specs en de versie van het besturingssysteem. Spannend is het meestal niet, maar in de cijfers van november valt toch iets interessants te ontdekken: er staan twee Mac-modellen in die nog niet officieel zijn uitgebracht. Ze worden verwacht in de eerste maanden van 2023.



Het gaat om de ‘Mac14,6’ en de ‘Mac15,4’ die zo schaars zijn dat het gebruik op 0,00% staat. Blijkbaar is een klein aantal Apple -engineers alvast aan het testen, om te kijken hoe de hardware presteert bij het gamen met Steam-software.

De ‘Mac14,6’ was al eerder te zien in Geekbench-testresultaten. Het zou hier aan om de M2 Max-chip met een single-core score van rond de 2.000 en een multi-core score van 14.000 tot 15.000. De ‘Mac15,4’ is nog niet eerder gezien. Hierbij zou het om een andere MacBook kunnen gaan of een nieuwe versie van de Mac Studio.

Bekijk ook Dit is Mac Studio: de nieuwste desktopcomputer van Apple Apple heeft de Mac Studio voorgesteld, een nieuwe desktop Mac voor de veeleisende gebruiker. De Mac Studio draait op Apple Silicon, maar wat maakt deze nieuwe computer verder zo bijzonder?

Apple zou plannen hebben om nieuwe versies van de Mac Pro, de 14- en 16-inch MacBooks en mogelijk ook de Mac Studio uit te brengen, maar daarop zullen we nog wel een paar maanden moeten wachten. Daarnaast zijn er geluiden over een vernieuwde Mac mini met M2-chip. De M2 Max is een krachtige chip, bedoeld voor de high-end modellen van de MacBook Pro en de Mac Studio. Maar als we af gaan op de prestatiewinst van de M2 ten opzichte van de M1, hoeven we geen gigantische sprongen te verwachten.