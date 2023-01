Bandbreite-app voor Apple Watch-bandjes nu in groot formaat op de iPad

Bandbreite-app nu op de iPad

De Bandbreite-app verscheen in 2020 en heeft sindsdien maar liefst 17 updates gehad. Er zitten dan ook heel wat nieuwe functies in, waar we nog niet over hebben geschreven. Zo kun je een pushbericht krijgen als er nieuwe Apple Watch-bandjes zijn uitgebracht en is bijna elk bandje nu voorzien van een gallery met meerdere foto’s. In de vandaag verschenen versie 1.9 zijn nu meer van 620 Apple Watch-bandjes te vinden, ook van de officiële partners Nike en Hermès. Maar het grote nieuws in versie 1.9 heeft te maken met het formaat: de app is nu ook op de iPad te gebruiken.



De insteek van Bandbreite is nog steeds hetzelfde: een naslagwerk voor alle officiële Apple Watch-bandjes die tot nu toe zijn verschenen. Daarbij heb je de mogelijkheid om je eigen collectie te beheren en een verlanglijstje aan te maken. De app geeft elke dag een suggestie met 3 bandjes uit je collectie die je zou willen dragen; een functie die er al sinds het prille begin in zit. Later zijn er statistieken bijgekomen, zodat je precies kunt zien hoe jouw collectie is samengesteld en wat er nog ontbreekt.

Ook handig is dat je van elk bandje gedetailleerde info kunt opvragen. Zie je iemand met een leuk bandje lopen, dan kun je op basis van kleur en type snel achterhalen wat de releasedatum, het modelnummer en de originele prijs is. Nieuw is dat er nu ook exclusieve bandjes in de catalogus zitten, die nooit officieel zijn uitgebracht. Het gaat bijvoorbeeld om de allereerste Pride Edition-bandjes en alle Close Your Rings-bandjes die alleen aan medewerkers zijn verstrekt. Om zicht te houden op de inmiddels toch wel uitgebreide Hermès-collectie is er een nieuwe structuur toegepast, zodat de info sneller toegankelijk is.

Wil je anderen laten weten dat je een nieuw Apple Watch-bandje hebt gekocht, dan kan dat nu op een stijlvolle manier. Er verschijnt dan een mooi ontworpen kaart met foto en alle relevante info. Je kunt je enthousiasme voor de app verder uitleven door een eigen appicoon samen te stellen met de ‘App Icon Studio’ of door de widget op je beginscherm te zetten.

Zo valt er nog veel meer in de app te ontdekken en het is dan ook verbazingwekkend dat de app door een groep enthousiaste Apple Watch-liefhebbers in hun vrije tijd wordt gemaakt en geen geld kost. Een fooi mag natuurlijk altijd via de fooienpot in de app of via Gumroad.