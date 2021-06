iCulture Vandaag: dit was vrijdag 25 juni 2021

Vandaag keken we naar de verbeteringen in de tweede beta van iOS 15, want het zijn er weer een aantal. We hebben meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om ons overzicht van ontdekkingen in iOS 15 bij te werken met nóg meer kleine handige functies die dit najaar naar je iPhone komen. Verder vandaag: experimenteerde Apple met de Smart Connector in de Apple Watch, worden apps krachtiger in iPadOS 15 en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Geanimeerde chatachtergronden en groepsvideo-oproepen starten vanuit spraakchats in elke groep. Je kan ook je scherm of camera delen met maximaal dertig deelnemers.