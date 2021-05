De iPad Pro 2021 is het eerste mobiele apparaat waar Apple openlijk aangeeft hoeveel werkgeheugen erin zit. De iPad Pro 2021 heeft 8GB en 16GB RAM, voor respectievelijk de lagere (128GB, 256GB, 512GB) en hogere (1TB, 2TB) configuraties. Dat is een behoorlijk hoeveelheid RAM, dat gelijk staat met de hoeveelheid dat beschikbaar is in veel MacBooks. Gecombineerd met de M1-chip, die je ook in MacBooks vindt, is de iPad Pro 2021 in potentie een echte krachtpatser. Hoewel de nieuwste iPad Pro in de praktijk inderdaad erg krachtig is, kunnen ontwikkelaars geen gebruikmaken van de volledige mogelijkheden. De hoeveelheid RAM dat beschikbaar is voor apps is namelijk onveranderd gebleven.



RAM in iPad Pro 2021: ontwikkelaars worden beperkt

Procreate, een bekende en populaire creativiteitsapp voor de iPad, heeft onlangs een update gekregen. De nieuwste versie is geoptimaliseerd voor de M1 iPad Pro, zodat de app goed draait. Het was de verwachting dat apps door het toenemende aantal werkgeheugen (de vorige generatie iPad Pro had 6GB RAM) ook zwaardere en geavanceerdere taken konden doen. Maar een maker van de Procreate-app laat op het forum weten dat apps nog altijd maar 5GB RAM mogen gebruiken op de nieuwe iPad Pro, ondanks dat er dus veel meer werkgeheugen beschikbaar is.

In vergelijking met de vorige generatie iPad Pro kunnen apps nu een halve gigabyte meer RAM gebruiken. Zelfs op het model met 16GB RAM, mogen ontwikkelaars voor apps maar 5GB RAM gebruiken. Hierdoor worden apps beperkt in de mogelijkheden. Aan de hardware ligt het dus niet, want het is de software die apps niet toestaat om meer werkgeheugen te gebruiken. Als een app dat wel doet, crasht deze zodra hij meer RAM gaat gebruiken.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜 — Procreate (@Procreate) May 28, 2021

Je vraagt je misschien af waar die extra hoeveelheid RAM in de iPad Pro 2021 dan voor gebruikt wordt. iPadOS zelf heeft wel volledig toegang tot de extra hoeveelheid RAM, waardoor meer apps op de achtergrond kunnen draaien en actief zijn. Ze hoeven dan bijvoorbeeld minder vaak te herladen zodra je ze uit het geheugen opstart.

Pro-gebruikers hopen al jaren dat Apple stappen gaat zetten met iPadOS, onder andere op het gebied van multitasking en het benutten van de krachtige hardware. De roep op dat laatste is sinds de komst van de iPad Pro 2021 alleen maar luider geworden. Hopelijk kondigt Apple tijdens de WWDC voor iPaOS 15 grotere veranderingen aan. Lees ook onze iPadOS 15 vooruitblik voor de verwachtingen.