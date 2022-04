We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Long Game

Apple brengt twee documentaireseries uit over basketball. The Long Game gaat over het aanstormende NBA-talent Makur Maker. Door een onverwachte wending van gebeurtenissen besloot hij uiteindelijk te bedanken voor een carriere in de NBA en ging uiteindelijk college basketball spelen bij Howard University. Deze serie bestaat uit vijf delen.

Nieuw op Apple TV+: They Call Me Magic

Misschien nog wel interessanter om te kijken is de vierdelige serie They Call Me Magic. Dit gaat over het leven van basketball-legende Earvin Johnson, beter bekend als Magic Johnson. De documentairemakers kregen ongeëvenaarde toegang tot de atleet van de Los Angeles Lakers, zijn familie en vrienden. We zien ook iets van zijn latere leven als zakenman en de zwarte gemeenschappen die hij hielp, maar ook de impact nadat de diagnose HIV werd gesteld.

Deep State (S02)

Te zien bij: Disney+

Wat gebeurt er als een MI6-agent denkt dat hij met pensioen is, maar plotseling teruggeroepen wordt voor een laatste klus om zijn leven terug te krijgen? Hij komt er achter dat deze klus betekent dat hij geen leven heeft om naar terug te keren.

Polar Bear

Te zien bij: Disney+

‘Polar Bear’ van Disneynature, ingesproken door tweevoudig Academy Award-genomineerde Catherine Keener, gaat over een ijsbeer die net moeder is geworden en zich door haar eigen jeugdherinneringen staande houdt in de steeds complexere wereld waarin ijsberen tegenwoordig leven. ‘Polar Bear’ is geregisseerd door Alastair Fothergill en Jeff Wilson, en geproduceerd door Fothergill, Wilson en Roy Conli.

Better Call Saul (S06E01+E02)

Te zien bij: Netflix

In deze duistere prequel van de met Emmy’s bekroonde serie Breaking Bad ontmoeten we de ambitieuze advocaat Jimmy McGill, zes jaar voordat hij Saul Goodman is, de advocaat van Walter White. Jimmy (gespeeld door Bob Odenkirk) verandert van een optimistische underdog die financieel de eindjes aan elkaar knoopt, in een meester die magnifiek de weg weet te vinden in de criminele wereld.

Russian Doll (S02)

Te zien bij: Netflix

Nadia gaat steeds opnieuw dood en beleeft haar 36e verjaardag telkens weer. Ze zit vast in een surrealistische tijdlus en wordt geconfronteerd met haar sterfelijkheid.

Hold Tight

Te zien bij: Netflix

Wanneer een jongen vermist raakt kort na het overlijden van zijn vriend, blijken de bewoners van een rijke wijk in Warschau elkaar niet zo goed te kennen als ze dachten.

The Batman

Te zien bij: HBO Max

Twee jaar lang heeft Bruce Wayne (Robert Pattinson) de straten van Gotham City bewaakt als de Batman. Hij is een schrikbeeld voor criminelen geworden en heeft zo de duistere kant van de stad leren kennen. Met slechts een paar trouwe bondgenoten – butler Alfred Pennyworth (Andy Serkis) en inspecteur James Gordon (Jeffrey Wright) – in een stad waar corruptie hoogtij viert, staat de eenzame held voor de gewone burgers symbool voor wraak. Als een moordenaar het op sadistische wijze gemunt heeft op de elite van Gotham, leidt een spoor van cryptische aanwijzingen ‘World’s Greatest Detective’ naar de onderwereld, waar hij in contact komt met Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/de Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) en Edward Nashton/de Riddler (Paul Dano). Als het bewijs duidelijkere vormen begint aan te nemen, komen de grootse plannen van zijn tegenstander aan het licht. Batman moet nieuwe samenwerkingen aangaan, de dader ontmaskeren en afrekenen met het machtsmisbruik en de corruptie waar Gotham City al zo lang onder lijdt.

The Flight Attendant (S02)

Te zien bij: HBO Max

Hoe het leven in een nacht kan veranderen. Stewardess Cassandra Bowden wordt met een kater wakker in haar hotelkamer in Bangkok. Naast haar ligt een dood persoon, maar ze heeft geen idee wat er gebeurd is.

No Man’s Land

Te zien bij: Amazon Prime Video

Op een late avond patrouilleren Bill Greer en zijn zoon Jackson op hun boerderij wanneer Jackson per ongeluk een Mexicaanse immigrantenjongen vermoordt. Als Bill de schuld van zijn zoon op zich probeert te nemen, vlucht Jackson te paard naar het zuiden. Achtervolgd door Texas Rangers en de Mexicaanse politie, reist Jackson door Mexico om vergeving te vragen aan de vader van de overleden jongen.

Tesla

Te zien bij: Videoland

Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding van de grond te krijgen. Ontevreden over de hebzucht van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een wisselstroomgenerator en -motor. Als Europeaan kan hij maar moeilijk aarden in Amerika waar de industriële revolutie nog in zijn kinderschoenen staat en waar het intellectueel eigendom menig addertjes onder het gras verbergt.

The Matrix Resurrections

Te zien bij: Pathé Thuis en

Neo zit weer gevangen in de wereld van de Matrix, maar is zich hiervan niet bewust. Hij neemt de blauwe pil in en gaat naar een therapeut. Hierin komt verandering wanneer een man Neo’s leven binnenstapt om hem duidelijk te maken dat zijn realiteit nep is. Zijn leven blijkt niet meer dan een droombeeld.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

