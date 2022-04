iCulture Vandaag: dit was vrijdag 22 april 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 22 april 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is vandaag de Dag van de Aarde. Dat betekent traditiegetrouw dat er weer een Apple Watch uitdaging voor je klaarstaat. Ook kondigt Rabobank een CO2-uitstoot functie aan. Op basis van je aankopen doet de app een schatting van je uitstoot. Over banken gesproken: er is een nieuwe manier van Apple Pay fraude. Het heeft met sms-verificaties te maken. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Het TX-6 mengpaneel van Teenage Engineering is handig voor onderweg.

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ditzo Zorg App (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je vindt jouw persoonlijke gegevens en contactgegevens nu op een aparte pagina in plaats van op je polisoverzicht. Eventueel voeg je de pagina toe als snelkoppeling in het menu. ​