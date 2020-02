In films gebruiken regisseurs allerlei rekwisieten. Denk aan een auto in een spannende actiefilm of een zonnebril in een zomerse scène. Het soort rekwisiet laat ook zien wat voor persoon een film- of seriepersonage is. Zo rijden slechteriken meestal in grote auto’s, maar je zal de bad guy nooit met een iPhone in zijn handen zien. Dat verklapt de regisseur Rian Johnson, bekend van de film Knives Out. Hoe zit dit precies?



‘Apple verbiedt slechteriken met iPhones in films en series’

Film- en seriemakers mogen van Apple iPhones gebruiken in films en series, maar stelt wel enkele strikte richtlijnen. Dat heeft te maken met copyrights, waarin Apple aangeeft dat een Apple-product ‘alleen getoond mag worden op een positieve manier of in een context ten gunste van het Apple-product en Apple in het algemeen’.

Ter promotie van de film Knives Out verklapt de regisseur Rian Johnson hoe het nu zit met het gebruik van iPhones in films en series. Hij laat weten dat Apple het niet toestaat om een slechterik op beeld een iPhone te laten gebruiken. Zijn openbaring heeft consequenties voor veel filmmakers en films met plottwist, zo beseft de regisseur zich al snel.

Films die het tot het laatste moment spannend houden wie nu de slechterik en wie de held is, verklappen de clou eigenlijk al door het type telefoon dat ze gebruiken. Wil je al vroeg in de film weten wie er de kwaadaardige is in de film, let dan goed op wie er wel of geen iPhone gebruikt.

Vergelijkbare situaties

Het is zeker niet de eerste keer dat er een soortgelijk verhaal opduikt. Al ver voor het iPhone-tijdperk viel op dat helden in films altijd Macs gebruiken, terwijl slechteriken het moeten doen met een Windows-pc. Uit een analyse van de televisieserie 24 blijkt dit inderdaad te kloppen.

Als je kijkt naar Apple’s eigen aanbod op Apple TV+, zien we iets soortgelijks. Zo zien we de belangrijkste hoofdpersonen duidelijk in beeld met iPhones, iPads en Macs, maar zie je andere slechteriken nooit opzichtig in beeld bellen met een iPhone. Is jou zelf in een film of serie ook zoiets opgevallen? Laat het ons dan weten in de reacties.